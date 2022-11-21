【卓越成就】 亞洲國際博覽館榮膺兩項國際大獎 送100支香檳與市民共享榮譽

▲ 亞洲國際博覽館榮膺兩項國際大獎

亞博館於英國權威雜誌《會議及獎勵旅遊》舉辦的 C&IT Awards 2022 中奪得「最佳場館 — 世界其他地區」及年度最佳「會議展覽獎勵旅遊業」團隊獎項。與此同時，亞博館亦擊敗多個來自亞洲各地的競爭對手，事隔 3 年再次奪得由 Northstar Travel Group 主辦的 M&C Asia Stella Awards 2022「最佳會議中心 — 北亞」，揚威海外。該獎項由業界人士及專家以公開票選形式選出，致力表揚在 MICE 行業內表現卓越、於疫情下成功推動行業回復常態的領航者。

亞洲國際博覽館行政總裁陳芳盈女士表示：「近年亞博館投放超過 6 億港元以提升館內設備，未來數月將陸續為訪客呈獻更多升級的會議設備及體驗。今次很高興能夠於這兩個國際級獎項中脫穎而出，不但令亞博館成為全亞洲首個奪得『最佳場館 — 世界其他地區』獎項的場地，更是對亞博館的升級項目給予最大肯定。此外，亞博館的團隊在過去兩年疫情期間，雖然遇到不少的挑戰及難關，仍然繼續致力拓展業務，故是次獲獎更是對團隊莫大鼓舞。隨著 SKYCITY 航天城的發展，將為亞博館注入更多新機遇。我們有信心，亞博館將成為亞洲、甚至國際首屈一指的會議展覽及娛樂地標！」

亞博館於過去一年勇奪多個國際級 MICE 獎項，特別舉行「即影最佳場地 即有AWEsome 香檳」活動，與全城分享喜訊。市民可於 2022 年 11 月 27 日下午前往亞博館東大堂 EXPOtainment CUBE 拍照打卡，上載相片到個人社交平台（Facebook 或Instagram），並標籤指定 Hashtag；讓工作人員以即影即有相機拍攝興奮時刻，然後親手將照片貼上活動佈景板，即可免費獲贈 Veuve Clicquot 香檳乙枝。得獎名額為 100 個，所有珍貴的即影即有相片將在佈景板匯合成「AWESOME」字樣。

香港特區政府近日宣布，「會議展覽業資助計劃」的有效期將延長 6 個月至明年 6 月 30 日，其後將推出 14 億港元新計劃支持會展業，在三年內資助超過 200 場展覽在港舉行。亞博館現已準備就緒，在未來三個月將舉行超過 20 個活動，透過優質、多元的博覽體驗領先亞洲立足國際。

責任編輯：陳珈希

