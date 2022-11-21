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寶珮如《仁濟心》演小兒麻痺縫紉達人　開工即被電動輪椅考起

娛樂 19:07 2022/11/21

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《仁濟心》

由林肯監製、一連五集的短劇《仁濟心》，將於11月26日起分翡翠台播出，內容以「抗疫福袋製作小組」日常為故事基礎。《仁濟心》首個故事真實人物原型為慧嫻，慧嫻為小兒麻痺症患者，於工場負責製作車縫布藝品等工作，並由寶珮如（寶貝）飾演。

由於慧嫻年紀小小便身體有缺憾、更曾一度被診斷有憂鬱，但因為家人沒有以特殊眼光看待她，照樣叫她分擔家務等，形成了慧嫻樂觀積極及獨立性格。

最終慧嫻機緣巧合下加入庇護工場工作，並將布藝功夫傳授給經常闖禍的實習社工檸樂（李紹堅飾），製作組透過相關過程，帶出不少正向訊息及觀念：「唔好問『點解係我』，要問『點解唔係我』，咁樣可能會發現自己原來都可以勝任件事。」

被電動輪椅考起

首演小兒麻痺縫紉達人的寶貝，劇中不但縫紉功夫似模似樣，亦演活了不屈不撓、自力更生的殘障人士。寶貝受訪時笑指自己縫紉零經驗，故開拍前做了不少準備功夫：「主要喺網上做功課同資料搜集，同埋多謝導演拍到我好勁咁。」

由於劇中角色以電動輪椅代步多時，對於之前未接觸過電動輪椅的寶貝來說亦是一大考驗。

為做好準備，寶貝於試造型當日已率先在電視城「試車」，豈料開拍首日還是被考起：「第一場戲就要坐電動輪椅過馬路，我真係好驚！一來仲未好熟習個性能，二來因為劇本話我用咗好耐，咁我拍嘅時候就唔可以太驚青，同埋唔可以時慢時快，所以好擔心呀，好彩最後有驚無險地收工。」

體會堅毅精神

寶貝又謂，透過今次拍攝，更深切體會到傷殘人士的堅毅精神：「佢哋好叻，好似慧嫻咁，佢唔單止冇放棄，仲好努力行每一步，冇放棄每一個機會，先至有今日嘅成績。」

故事原型人物慧嫻，開創屬於自己的「布藝天堂」外，還創造「愛樂熊」進一步傳揚愛的訊息：「呢個熊仔手腳係郁得，因為我行唔到去同人講點樣畀愛人，佢可以代表我四圍去送愛。我想鼓勵傷殘人士，真係可以出番去做嘢。」

最新影片推介：郭柏妍專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

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