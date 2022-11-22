【創業追夢】從領養到關注毛孩身心靈　狗癡斥百萬元打造寵物Staycation

▲ Yvonne選址西貢一家酒店斥百萬元，打造一個寵物空間，好讓主僕也來一個身心靈「Staycation」！

在這疫情期間，大家都懂得Staycation的重要性，是在鋼筋森林彈丸之地唯一紓緩的好方法，將心比己，我們的毛孩主子們何嘗不需要呢？有見及此，近日有一家標榜一站式寵物幸福空間的Woof Magic，創辦人Yvonne選址西貢一家酒店，好讓主僕也來一個身心靈「Staycation」！

此Staycation不同我們的Staycation，這家位於西貢WM Hotel的Woof Magic並非提供大家認知的寵物酒店，而是隨着不少酒店相繼加入Pet friendly行列，創辦人洪綺彤（Yvonne）針對這個可讓毛孩加倍身心靈放鬆的空間，決定斥資約7位數字，把酒店內其中佔3,500尺的店舖改成一站式的幸福特別空間，在此處大可讓毛孩們無拘無束奔走。

由領養到開專頁

老闆洪綺彤同是「YvonneAng Doggie Kitchen 二汪廚房」面書專頁的主理人，自小熱愛跟汪星人，曾經偷偷走到屋企附近餵流浪狗，而她特別鍾情唐狗。「因為他們被領養的機會比其他名貴品種低，希望盡點綿力去幫牠們。」

▲ 除了美容室，3,500尺的空間也有cafe店的空間，給主人在等毛孩享受服務時享受供咖啡和美點。（圖片：湯致遠攝）

因一次機會，她經過動物機構保護動物慈善協會（ Lifelong Animal Protection Charity），見到兩隻唐狗正等候被領養，她鼓起勇氣跟家人商量，終把牠們領養帶回家，從此開展了一條「狗僕」之路。

愈對毛孩愛護有加，自然愈着緊牠們的起居飲食，就連寵物的身心靈健康的重要性，她都非常在意。「很多狗主都很心急，當有症狀的時候，以為看獸醫便很快康復。」她表示毛孩不是人類，是需要時間慢慢痊癒，故此寄語各界寵物主人別要等到主子病發才行動。「由第一天開始便要了解牠們的生活和性格，正如毛孩天性是要咬東西，其中原因之一是可紓緩情緒，若訓練牠們不咬東西，反而會積壓情緒不懂宣洩。」

她續說聽過很多毛孩因為有腎病，主人擔心牠們健康而不給予含蛋白質糧食，「這觀念不太正確，因為令寵物吸收不到足夠蛋白質去built up肌肉，無肌肉就會影響牠們走路，其實可選擇優質的蛋白實，即不會有賀爾蒙那種，自然不會令身體負荷過多，影響健康。」Yvonne因此在社交平台成立專頁，藉此分享各種有關寵物保健的經驗和資訊，她語重深長的說：「毛孩身心靈都好重要，就好似人一樣。」

非一般的毛孩staycation

已育有孩子的她明言養寵物是一種承諾，故不能說輕易棄養，而她建議：「接毛孩回家前，得先跟小朋友講解狗狗的習性，最好不要太快讓他們有親密接觸，始終動物與小孩是需要空間去適應！」

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這幾年因疫情關係，港人多了staycation體驗，懂得空間對身心靈的重要性。將心比毛孩，牠們何嘗不需要一個偌大的空間走走？Yvonne有鑑於香港甚少提供這類集Cafe店、寵物美容、開寵物派對等一站式服務，供給毛孩好好活動的空間，於是她決定選址西貢的WM Hotel，建造一個非一般的毛孩空間。

「很多人都說西貢很遠，但由市區去郊外都只是一個鐘的車程，相比外國其他地方，其實已經很不算遠！而這裏環境空氣很好，有山有海非常開揚，以前帶狗狗來這裏玩樂，都感到這裡的毛孩有別於市區那些。牠們不用帶狗帶，身心放鬆可以自由自在奔走。」她解釋。

是以，她希望Woof Magic能讓主人和狗狗都得到一種寫意舒適的環境，讓狗狗在店內可不用帶狗帶，自由自在走來走去，更提供曾接受「無恐懼（fearfree）」認可課程訓練的寵物健康美容技師，讓毛孩在無壓力的情況下享受和心靈上得到滿足。此店亦會定期邀請護士及營養師等專業人士舉辦講座，分享有關保健知識，成為愛毛孩之人的聚腳地。

▲ 「YvonneAng Doggie Kitchen 二汪廚房」面書專頁的主理人，自小熱愛跟汪星人，過去亦有領養過狗狗。（圖片：湯致遠攝）

「無恐懼式」寵物美容服務

令筆者大開眼界的，是這裏提供每隻狗狗可獨享200呎美容室 （店內有3間美容室），美容師每次只會照顧一隻狗狗，有時更會安排兩名美容師作4手按摩服務，採用低噪音風筒吹毛，減低焦慮情緒。而美容師幫狗狗沖涼前，會先跟主人溝通，了解毛孩有什麼特別易焦慮的部位。

Yvonne更表示：「在聘請美容師時均會問兩條問題：一是美容室有窗，外面看到你的工作可接受？；二是店舖定期舉行領養日，會回來幫手嗎？，從中看到技師是否真心喜歡毛孩，好讓顧客放心。」此服務按毛孩重量而計，以貴婦狗（Poodle）為例使用此服務，價錢 3小時約800港元。

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info/Woof Magic

地址：西貢惠民路28號WM Hotel C2B號舖

營業時間：12nn - 8pm

查詢：9747 8349／woofmagic.com

記者：黃鑑江