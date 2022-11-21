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【APEC】丘應樺總結訪泰行程　林健鋒：泰國首富考慮來港設立家族辦公室

政治 19:19 2022/11/21

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商務及經濟發展局局長丘應樺指，泰國商界代表對投資香港很有興趣。（資料圖片）

本港商貿代表團行程來到最後一日，商務及經濟發展局局長丘應樺總結時指，泰國商界代表對投資香港很有興趣。行會成員林健鋒則透露，泰國首富考慮來港設立家族辦公室。

貿發局今日在泰國曼谷設午宴，讓泰國和香港商界代表交流，泰國副總理兼能源部長蘇帕塔納蓬亦應邀出席。

泰國副總理蘇帕塔納蓬在宴會表示，「昨日（周日）有機會見到行政長官李家超，並有機會與他交談。我非常感恩泰國和中國、香港的關係逾一百年了，我們不止是好朋友、夥伴，更是兄弟。」

丘應樺總結訪泰行程指，把香港現在的整體發展及施政報告優惠政策分享予泰國商界，讓他們對香港情況深入了解，又表示他們對香港投資很有興趣，相信以後會有實質成果。

行政會議成會林健鋒則透露，泰國首富正大集團主席謝國民周日親自招待香港代表團，並表示願意加大香港投資，包括考慮來港設立家族辦公室。他續指，當地商界認為，香港仍是很有發展潛力及賺到錢的地方，又表示最重要是說好香港故事。

廠商會會長史立德表示，「新加坡想取代香港也取代不到，香港是區域中心的中心，我們的地理環境是背靠祖國、面向世界，我們是一河之隔，新加坡是一洋之隔。」

代表團指，泰國企業理解本港仍需維持一定防疫措施，又期望當局考慮再放寬部分入境措施，以吸引企業盡快來港投資。

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責任編輯：關景騰

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