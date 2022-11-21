【學業壓力】考試季節展開「完美主義學生」壓力大　教育局：家長不宜向子女說兩句話

▲ 教育局方為學生製作「考試之旅」抗壓指南。（指南截圖）

開學兩個多月傳來多宗學生輕生個案，近日一名15歲女生校內墮斃事件亦引起學界關注。教育局今日（21日）發表網誌，指學生面對最近開始的測驗和考試可能感到壓力，具完美主義特質學生，事事力求完美，更可能招致焦慮和抑鬱，一般比較高危，又引述研究顯示完美主義與自殺行為相關性較高。局方推出「考試之旅」抗壓指南，建議學生進食多款「抗壓」食物，並保持充足睡眠等，又呼籲家校幫助學生提升逆境智商，避免向成績差的學生說出一些消極說話。

翻查去年9月開學至11月新聞報道，本港錄得約8宗學生自殺個案，今年同期也有約6宗；據悉當局亦關注學生自殺情況，欲增加預防性支援。教育局教育心理學家陳惠敏今以「培養生命韌力 面對學習挑戰」為題發文，指學生壓力過大或長時間受壓，或會容易感到疲累、難以集中精神、想拖延或逃避，甚或出現腸胃不適、頭痛及失眠症狀，有些學生具完美主義特質，包括「事事力求完美，不能接受錯誤，為自己訂立過高的標準」，在精神健康方面一般比較高危，因無論學習、人際關係或日常生活，犯錯都是無可避免，「事事追求完美必然會帶來壓力，更可能引致焦慮和抑鬱」，當遇到失敗時，如缺乏適當情緒調控技巧，很容易出現負面情緒，甚至感到沮喪，又指有研究顯示完美主義與飲食失調症或自殺行為相關性較高。

陳惠敏將學習比喻為「跑馬拉松」，「是一場長時間的耐力賽而非100米短跑」，指學習過程難免充滿負面情緒，有學生以100米短跑方式應對測驗或考試，如喝大量提神飲品，甚或「開夜車」，惟這些做法不但影響健康，溫習效能亦事倍功半，如學生欲保持最佳狀態，首先要有健康飲食，例如進食對腦部有益和有助減壓的食物，如雞蛋、堅果、深海魚類及香蕉；同時，要做好時間管理，有計劃地安排作息、遊戲、運動和社交活動，把壓力維持在適當水平；教師和家長亦可協助學生建立良好精神健康以面對逆境，幫助他們學習關懷自我，鼓勵他們善待自己。

陳惠敏亦鼓勵教師和家長為學生培養和提升逆境智商，包括透過運動、遊戲和團隊比賽，培養體育精神，從失敗和挫折經歷中學習處理負面情緒，並可安排學生負責班務及家務等，學習解難及承擔後果，促進自我效能感；當學生或子女表現欠理想時，教師和家長應開導他們，讓他們明白這是短暫情況，或只是受某些可控制的因素影響，例如學生在數學考試成績不佳，可對他們說「可能是溫習時間不足或方法不對」或「只是一時成績未如理想」，不宜說他們「數學能力低」或「每次都很差」。

為支援學生應對考試壓力，教育局最近整合多個團體資源，亦製作名為「考試之旅」的實證為本抗壓指南，載於「校園‧好精神」網站新設的「陪您考試的日子」專頁；另增設「學校推廣精神健康活動分享」專頁，展示17間學校經驗。局方又與「賽馬會平行心間計劃」協作，推出「考試喘息空間」，籲學生在溫習或考試期間，考慮到各區「平行心間」充電或參加減壓工作坊。

其他防止自殺求助熱線或資源：

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

利民會： 3512 2626

賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk

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責任編輯：馮琪雅