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《萬千星輝賀台慶》25.7點收視約167萬觀眾收看　微博熱話閱讀量逾11億

娛樂 20:10 2022/11/21

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《萬千星輝賀台慶》（陳慧安 攝）

翡翠台上周（11月14日至 20 日）收視出爐，根據TVB所發新聞稿指，CSM媒介研究及YOUBORA收視資料數據顯示，上周六舉行的《萬千星輝賀台慶》的跨平台直播收視最高25.7點（167萬觀眾），位列上周收視榜首。

此外，TVB表示，55周年台慶在微博引熱話，據統計，微博共有8個有關話題，合計閱讀量逾 11.07億。單是有關「tvb 台慶」的話題，已吸引逾7.4 億閱讀量；有關「紅地氈」及「藝人紅地氈造型」題目的閱讀量，合共逾1.32 億。

曾比特與炎明熹。（陳慧安 攝）

當中，「炎明熹曾比特舞台」及「台慶重現聲生不息名場面」的閱讀量合計逾 1.07 億，媲美「郭富城台慶歌舞表演 」及 「TVB台慶集齊四大天王」兩大話題，剛逾1億的閱讀量。

至於昨晚（11月20日）播出的《開心無敵獎門人》收視緊隨《萬千星輝賀台慶》之後，最高收視25.5點（166萬觀眾），位列上周收視第二位。而《思家大戰》最高收視22.8點（148萬觀眾）；《我們的主題曲》，最高收視15.9點（103萬觀眾）。

而《東張西望》最高收視24.4點（158萬觀眾），升0.4點；《愛·回家之開心速遞》，最高收視23.9點（155萬觀眾），升1.9點；《法證先鋒V》，首周播映最高收視23.7（154萬觀眾），保持台慶劇《下流上車族》首周收視成績；另一部台慶劇《超能使者》，最高收視20.5點（134萬觀眾），保持平穩。
 

撰文 : TOPick柴犬出動

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