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【公務員】上年度公僕辭職比率急增至2.1%　楊何蓓茵：未必因職位吸引力不足

政治 20:16 2022/11/21

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公務員事務局局長楊何蓓茵。（經濟日報資料圖片）

過去5年，公務員辭職比率按年上升，上年度佔2.1%，涉及近4,000人。公務員事務局局長楊何蓓茵今日指，未知今年度辭職率會否上升，政府會加倍努力挽留人才，但強調未必代表公務員職位吸引力不足。

楊何蓓茵表示，公務員辭職原因，包括照顧家庭、讀書、轉職私人機構和公營機構等，「並非所有離開公務員職位的人，都是因為公務員職位吸引力不足。」

她透露，上年度約40%辭職個案，涉及在試用期間離任，「真的有一部分，如果他能力不足，或者他的志趣不配合，與公務員文化在嘗試後格格不入，我們都會給予輔導，或者跟同事坦白些，跟他們說，所以就有比較多同事，在這段期間離任。」她強調，若果不合適的人，繼續出任公務員，長遠而言亦並非好事。

不過，她同時承認，現時公務員有更多其他出路，認同要推出更多措施挽留人才，包括培訓、工作設計和晉升階梯等多方面着手，確保工作量合理，並會加快提拔表現良好的公務員。

對於公務員編制和實際員額，相差近1.7萬人。楊何蓓茵解釋，在過去兩年，政府招聘工作受疫情影響，但相信隨着疫情逐漸穩定，希望有助收窄差距。

她又表示，不會考慮再邀請公務員延遲退休，亦不會直接招聘非公務員合約僱員為公務員，解釋指要確保招聘制度公平公正，因此不能優先取錄他們。但她同時透露，由於合約僱員熟悉政府工作，據以往數字，合約僱員投考公務員成功率為15%，而無政府經驗投考者成功率為3%。

另外，會上又討論公務員醫療服務事宜。楊何蓓茵表示，因疫情及牙醫人手流失，現時公務員及合資格人士的牙科覆診預約輪候時間，由以往平均約1年，增至超過1年半 ，當局計劃以公務員及合資格人士的牙科福利作為試點，研究安排部分合資格人士於私營牙科診所接受洗牙服務 。

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責任編輯：胡偉明

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