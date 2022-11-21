【強制檢測】70處納強檢　半山區樂信臺、薄扶林置富花園、大角咀維港灣、荃灣海之戀、天水圍嘉湖山莊等上榜

▲ 70處納強檢，將軍澳頌明苑、大角咀維港灣、荃灣海之戀、天水圍嘉湖山莊等上榜。（資料圖片）

政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於11月15日至11月21日期間，曾身處70個指明地方超過2小時的人士接受新冠病毒核酸檢測，有關市民須在11月22日或11月23日進行檢測。檢測公告詳情即看：【下一頁】

陽性檢測個案曾到訪的地點：

香港仔景惠花園 2 座

將軍澳叠翠軒 1 座

藍田康栢苑松栢閣

九龍灣德福花園 T2 座

沙田嘉徑苑嘉善閣

將軍澳旭輝臺 1 座

藍田康田苑裕康閣

粉嶺榮福中心 5 座

大圍美松苑興松閣

將軍澳頌明苑輝明閣

橫頭磡橫頭磡邨宏安樓

沙田愉翠苑愉政閣及愉禮閣

鴨脷洲海怡半島豐景閣

天水圍嘉湖山莊景湖居 12座

大角咀維港灣 6 座

屯門恒豐園 3 座

半山區樂信臺 3 座

柴灣怡翠苑逸怡閣

薄扶林置富花園富明苑及富恒苑

荔枝角美孚新邨 5 期恒柏道 5-7 號

元朗蝶翠峰尚悅．嶺 1 座

新蒲崗新蒲崗廣場 2 座

屯門美樂花園 4 座

半山區地利根德閣 2 座

馬鞍山雅典居 4 座

沙田愉景花園 A 座

觀塘樂意園 2 座

大埔雲滙 1 座

屯門屯門市廣場 1 座

梅窩銀河苑銀朗閣

粉嶺牽晴間 6 座

東涌東堤灣畔 1 座

大圍景田苑敬心閣

九龍塘畢架山峰 5 座

黃大仙飛鳳街42號長春大廈

堅尼地城寶翠閣 A 座

土瓜灣定安大廈 D 座

橫頭磡富強苑富裕閣

沙田偉華中心 3 座

大角咀浪澄灣 2 座

鰂魚涌太古城銀星閣

大埔富善花園 1 座

葵涌嘉翠園 2 座

馬鞍山峻源 2 座

大埔廣福道 51-59 號中嘉閣

紅磡馬頭圍道 89-93 號福星大廈

汀九恒麗園 2 座

大埔海寶花園 D 座

屯門兆安苑定基閣及定志閣

屯門翠林花園 D 座

元朗鳳攸北街 9A 號昌威大廈

北角和富中心 17 座

屯門滿名山滿庭 6 座

鴨脷洲洪聖街20號利是大廈

屯門怡峰園 6 座

黃大仙消防處黃大仙員佐級已婚人員宿舍 B 座

大埔太湖花園 18 座

荃灣縉庭山 1 座

馬鞍山迎海．駿岸 7 座

元朗溱柏 3 座

何文田冠德苑冠榮閣及冠昌閣

何文田皓畋 6 座

紅磡海逸豪園 4 座

北角健威花園 F 座

北角健康村康輝閣

葵涌葵芳閣 1 座

荃灣海之戀 7 座

污水陽性地點:

長沙灣凱樂苑凱曈閣

大埔廣福邨廣義樓

東涌迎東邨迎福樓

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責任編輯：李榮忠