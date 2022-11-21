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【強制檢測】70處納強檢　將軍澳頌明苑、大角咀維港灣、荃灣海之戀、天水圍嘉湖山莊等上榜

社會 21:29 2022/11/21

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70處納強檢，將軍澳頌明苑、大角咀維港灣、荃灣海之戀、天水圍嘉湖山莊等上榜。（資料圖片）

政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於11月15日至11月21日期間，曾身處70個指明地方超過2小時的人士接受新冠病毒核酸檢測，有關市民須在11月22日或11月23日進行檢測。檢測公告詳情即看：【下一頁】

陽性檢測個案曾到訪的地點：

  • 香港仔景惠花園 2 座
  • 將軍澳叠翠軒 1 座
  • 藍田康栢苑松栢閣
  • 九龍灣德福花園 T2 座
  • 沙田嘉徑苑嘉善閣
  • 將軍澳旭輝臺 1 座
  • 藍田康田苑裕康閣
  • 粉嶺榮福中心 5 座
  • 大圍美松苑興松閣
  • 將軍澳頌明苑輝明閣
  • 橫頭磡橫頭磡邨宏安樓
  • 沙田愉翠苑愉政閣及愉禮閣
  • 鴨脷洲海怡半島豐景閣
  • 天水圍嘉湖山莊景湖居 12座
  • 大角咀維港灣 6 座
  • 屯門恒豐園 3 座
  • 半山區樂信臺 3 座
  • 柴灣怡翠苑逸怡閣
  • 薄扶林置富花園富明苑及富恒苑
  • 荔枝角美孚新邨 5 期恒柏道 5-7 號
  • 元朗蝶翠峰尚悅．嶺 1 座
  • 新蒲崗新蒲崗廣場 2 座
  • 屯門美樂花園 4 座
  • 半山區地利根德閣 2 座
  • 馬鞍山雅典居 4 座
  • 沙田愉景花園 A 座
  • 觀塘樂意園 2 座
  • 大埔雲滙 1 座
  • 屯門屯門市廣場 1 座
  • 梅窩銀河苑銀朗閣
  • 粉嶺牽晴間 6 座
  • 東涌東堤灣畔 1 座
  • 大圍景田苑敬心閣
  • 九龍塘畢架山峰 5 座
  • 黃大仙飛鳳街42號長春大廈
  • 堅尼地城寶翠閣 A 座
  • 土瓜灣定安大廈 D 座
  • 橫頭磡富強苑富裕閣
  • 沙田偉華中心 3 座
  • 大角咀浪澄灣 2 座
  • 鰂魚涌太古城銀星閣
  • 大埔富善花園 1 座
  • 葵涌嘉翠園 2 座
  • 馬鞍山峻源 2 座
  • 大埔廣福道 51-59 號中嘉閣
  • 紅磡馬頭圍道 89-93 號福星大廈
  • 汀九恒麗園 2 座
  • 大埔海寶花園 D 座
  • 屯門兆安苑定基閣及定志閣
  • 屯門翠林花園 D 座
  • 元朗鳳攸北街 9A 號昌威大廈
  • 北角和富中心 17 座
  • 屯門滿名山滿庭 6 座
  • 鴨脷洲洪聖街20號利是大廈
  • 屯門怡峰園 6 座
  • 黃大仙消防處黃大仙員佐級已婚人員宿舍 B 座
  • 大埔太湖花園 18 座
  • 荃灣縉庭山 1 座
  • 馬鞍山迎海．駿岸 7 座
  • 元朗溱柏 3 座
  • 何文田冠德苑冠榮閣及冠昌閣
  • 何文田皓畋 6 座
  • 紅磡海逸豪園 4 座
  • 北角健威花園 F 座
  • 北角健康村康輝閣
  • 葵涌葵芳閣 1 座
  • 荃灣海之戀 7 座

污水陽性地點:

  • 長沙灣凱樂苑凱曈閣
  • 大埔廣福邨廣義樓
  • 東涌迎東邨迎福樓

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責任編輯：李榮忠

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