  • 23°C
香港時間 : 20221121日 (週一) 23:59
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 世界盃2022 保暖大法 超能使者 兒童疫苗 法證先鋒V 超市大搜查 MIRROR演唱會 李啟言 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【財政預算案】簡慧敏倡設遞進子女免稅額　支援雙職年輕家庭促生育

政治 22:47 2022/11/21

分享：

分享：

熱門 世界盃2022 保暖大法 超能使者 兒童疫苗 法證先鋒V 超市大搜查 MIRROR演唱會 李啟言 靚太安樂窩

選委界立法會議員簡慧敏認為，政府亦不能夠忽略人口政策。（資料圖片）

施政報告提出多項人才政策，但選委界立法會議員簡慧敏認為，政府亦不能夠忽略人口政策，冀財政司司長明年設置遞進子女免稅額，增加生育誘因，而政府也應帶頭推出家庭友善工作安排，做到「青年興，生育率升」。

簡慧敏日前在網站撰文，向特區政府提出多項建議，涵蓋房屋、法律、人才、數字經濟，以及北部都會區等。

土地房屋方面，她重提特首李家超早前提出，要重奪土地供應主導權，並以法律手段精簡程序。不過，她坦言，政府只表示年內提交修改「五條法例」建議，卻未有完成目標，故希望由特首親自督辦，清晰公布完成限期，讓社會各界和立法會全力配合，盡快告別不適切房屋。

簡慧敏又談及數字經濟，強調香港要提高發展的意識，「小步快走」，從發展中檢驗風險管控措施的適切性；又認為必須提早部署，建立一套適應新經濟和數字技術時代的法律體系。

另外，她亦寄語特區政府，特別是一眾財金官員︰「做好抵禦風高浪急、甚至驚濤駭浪的各類風險防範，提升預見、預判能力，要加強底綫思維，隨時做好最壞情況、極端情況出現的準備。」

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：關景騰

相關文章

【施政報告2022】林健鋒促盡早探討重開高鐵香港站　容海恩倡放寬「高端人才通行證計劃」門檻
19:42 2022/11/17
【施政報告2022】林健鋒促盡早探討重開高鐵香港站　容海恩倡放寬「高端人才通行證計劃」門檻
【施政報告2022】甯漢豪：有信心未來10年熟地供應可達標　何永賢：10年內劣質劏房將不能生存
15:54 2022/11/18
【施政報告2022】甯漢豪：有信心未來10年熟地供應可達標　何永賢：10年內劣質劏房將不能生存
【電子政務】簡慧敏促為數字經濟和電子政務立法　謝偉銓批政府低智能運作
19:27 2022/10/27
【電子政務】簡慧敏促為數字經濟和電子政務立法　謝偉銓批政府低智能運作

你可能感興趣

【施政報告2022】林健鋒促盡早探討重開高鐵香港站　容海恩倡放寬「高端人才通行證計劃」門檻
19:42 2022/11/17
【施政報告2022】林健鋒促盡早探討重開高鐵香港站　容海恩倡放寬「高端人才通行證計劃」門檻
【施政報告2022】甯漢豪：有信心未來10年熟地供應可達標　何永賢：10年內劣質劏房將不能生存
15:54 2022/11/18
【施政報告2022】甯漢豪：有信心未來10年熟地供應可達標　何永賢：10年內劣質劏房將不能生存
【電子政務】簡慧敏促為數字經濟和電子政務立法　謝偉銓批政府低智能運作
19:27 2022/10/27
【電子政務】簡慧敏促為數字經濟和電子政務立法　謝偉銓批政府低智能運作
立法會 北部都會區 財政政策 施政報告 李家超 財政司

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【世界盃2022】余德丞緊張累事撈亂歌手名？　Dickson：第一次合作多謝大家包容
今日 11:33
【世界盃2022】余德丞緊張累事撈亂歌手名？　Dickson：第一次合作多謝大家包容
【超越血緣的愛】孤兒15歲時被領養赴美　90後港男幸福宣言︰我好幸運
18:56 2022/11/18
【超越血緣的愛】孤兒15歲時被領養赴美　90後港男幸福宣言︰我好幸運
【叔仔變老公】丈夫意外亡獨力撫養子女　單親媽2年後改嫁叔仔遭非議
今日 13:08
【叔仔變老公】丈夫意外亡獨力撫養子女　單親媽2年後改嫁叔仔遭非議