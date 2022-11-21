【財政預算案】簡慧敏倡設遞進子女免稅額　支援雙職年輕家庭促生育

▲ 選委界立法會議員簡慧敏認為，政府亦不能夠忽略人口政策。（資料圖片）

施政報告提出多項人才政策，但選委界立法會議員簡慧敏認為，政府亦不能夠忽略人口政策，冀財政司司長明年設置遞進子女免稅額，增加生育誘因，而政府也應帶頭推出家庭友善工作安排，做到「青年興，生育率升」。

簡慧敏日前在網站撰文，向特區政府提出多項建議，涵蓋房屋、法律、人才、數字經濟，以及北部都會區等。

土地房屋方面，她重提特首李家超早前提出，要重奪土地供應主導權，並以法律手段精簡程序。不過，她坦言，政府只表示年內提交修改「五條法例」建議，卻未有完成目標，故希望由特首親自督辦，清晰公布完成限期，讓社會各界和立法會全力配合，盡快告別不適切房屋。

簡慧敏又談及數字經濟，強調香港要提高發展的意識，「小步快走」，從發展中檢驗風險管控措施的適切性；又認為必須提早部署，建立一套適應新經濟和數字技術時代的法律體系。

另外，她亦寄語特區政府，特別是一眾財金官員︰「做好抵禦風高浪急、甚至驚濤駭浪的各類風險防範，提升預見、預判能力，要加強底綫思維，隨時做好最壞情況、極端情況出現的準備。」

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責任編輯：關景騰