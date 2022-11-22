【電費加價】消息︰中電加價1成多  港燈或增逾3成

兩間電力公司明年電費加幅今日揭盅，消息指，中電明年加電費一成多，港燈或加超過三成，兩電會提供補貼，紓緩加幅影響。中電昨日率先公布，將撥出2億元在明年推出多項電費支援計劃，冀紓緩有需要家庭的負擔，其中1億元會為15萬基層家庭，提供一筆過燃料費資助，涉每戶600至800元。

中電2億電費支援計劃 助基層

面對全球能源危機，中電預告電費無可避免有上調壓力。兩電今日將於立法會環境事務委員會交代明年電費詳情， 消息指，行政會議昨午舉行非正式會議，聽取明年兩電加價安排，中電明年加電費一成多，港燈或加超過三成，由於今次加價在利潤管制協議框架內進行，因此毋須行會審批；即使行會今日不舉行會議，亦不會影響兩電在立法會公布加幅。

為紓緩加幅影響，中電昨宣布，明年將透過「社區節能基金」撥款約2億元減輕用戶負擔，其中1億元用作「中電燃料費資助計劃」，對象涵蓋10萬個合資格家庭，包括長者、低收入家庭及殘疾人士，每戶一次性提供600元燃料費資助；以及向5萬個劏房戶，每戶提供一次性800元資助，資助將直接存入住戶電力戶口或銀行戶口，申請詳情明年公布。

料15萬家庭受惠 每戶最多800元

其他支援計劃包括會撥出500萬元，繼續為劏房戶重鋪電綫、安裝獨立電錶，以及為1萬個過渡性房屋住戶，每戶提供2,000元節能電器資助，並向200個長者家庭檢查及維修家居電力裝置。除基層外，中電亦撥款3,600萬元為工商戶推行多個減碳項目。

被問到實質的電費加幅，中電企業發展總裁莊偉茵表示，國際燃料價格非常波動，加上俄烏衝突，令全球的能源供應變得非常緊張，發電燃料的成本亦急漲，令今年中電的燃料調整費都有所上升，「電費無可避免有上調壓力」。她稱明白加電費對基層市民生活負擔，希望透過一次性的燃料費支援計劃，能夠「到位地」幫到社會上有需要的家庭。

記者 蘇文軒



