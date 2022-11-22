【非法賭波】警世界盃期間打擊外圍波　檢63萬波纜拘3人

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警方留意到近日有不法份子在今年世界盃期間透過網上及社交媒體推廣網上非法賭博活動。新界南總區刑事部人員根據線報及經深入調查後，昨日（21日）打擊非法賭博活動，先後突擊搜查大角咀及藍田兩個住所單位，分別拘捕一名26歲姓周本地女子及一名22歲姓李本地女子，涉嫌「推廣或便利收受賭注」。行動中，人員檢獲兩部手提電話。



另外，警員同日在灣仔記利佐治街對開截查一名形跡可疑的男子，並在他身上檢獲一部手提電話，發現內有面值約63萬元的懷疑外圍足球投注紀錄。該名37歲姓林本地男子涉嫌「非法收受賭注」被捕。



警方會繼續在世界盃舉行期間加強執法，市民切勿參與非法賭博活動，一經定罪，推廣或便利收受賭注罪及收受賭注罪的最高刑罰為罰款500萬及監禁7年，切勿以身試法。

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責任編輯：余思嵐