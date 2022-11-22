【桃色醜聞】再被爆與「新女伴」搭膊逛街？ 　許方輝親回應相中女主角身份

前TVB新聞主播許方輝近年桃色新聞不絕，繼今年6月他疑在上班時間「蛇王」，與一名女子齊搭天星小輪，而且態度親暱並摸女方大腿。

當時桃色事件發展愈鬧愈大，有消息指有指相關人士已「被休假」，但大眾同時好奇女主角身份，於是網民「神探」上身，由女方所穿的粉紫色外套推測，女主角為同樣曾穿類似外套出鏡、有線的新聞之花廖淑怡。

隨後廖淑怡接受媒體訪問，斬釘截鐵表明自己並非相中人，自己有男友並絕不會愛上與有婦之夫，與許方輝完全沒有私交，彼此不相熟，因此不明為何有此謠傳。

【回歸大台】許方輝疑蛇王出軌斷正離開有線 重返TVB新聞部與廖淑怡再共事

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又有新女伴？

不過相隔5個月後，許方輝日前又再次被拍到與1名女子在下午約2時至3時出現於旺角一家商場出現。

當時穿上恤衫和西裝的許方輝，與一名穿黑色套裝的中年女子一起逛街，見許方輝右手搭在女子的膊頭，二人態度親密，即被網民聯想他再次有新女伴？

▲ 許方輝又有新女伴？

澄清相中人是太太

事後許方輝回應時指，這位被拍到的同行女性是他的太太陳佩琳，並非甚麼新女伴。

現年56歲的許方輝曾任職無綫新聞及亞視新聞，其妻陳佩琳為前亞視新聞助理採訪主任兼主播。

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感情生活豐富

許方輝感情生活豐富，在2013年3月，當時在TVB工作的他與比自己年輕17歲的TVB主播周嘉儀鬧婚外情，被傳媒拍到二人在車廂內舉動親暱，男方並上女方香閨，事後二人一度被TVB停職。

兩年後，周嘉儀離開新聞界轉投證券界，現為華盛證券市場部總監。

至於許方輝轉職幕後，及後升至TVB新聞副總經理，在2020年跳槽到有線新聞，任有線新聞及公共事務副總經理。

隨後又有指許方輝在9月時重返無綫新聞部，據知他今次回巢負責編輯組工作，範疇包括審視港聞新聞稿、排版及協助外國新聞選材等等。

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