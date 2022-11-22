【佛跳牆騙案】墊付貨款代購「佛跳牆」食用包　6旬男店主痛失5萬元

▲ 墊付貨款代購「佛跳牆」食用包，6旬男店主痛失5萬元。（資料圖片）

警方於昨日（21日）接獲一名60歲食店男負責人報案，指早前接到來電，來電人聲稱需要訂購大量食物，其後再要求食店向指定供應商代為訂購「佛跳牆」食用包。食店其後致電該假供應商訂購食物，並將約5萬元匯到該假供應商提供的銀行賬戶。該名男負責人其後與騙徒失去聯絡，懷疑受騙於是報案。

經初步調查，案件列「以欺騙手段取得財產」，交由油尖警區刑事調查隊第六隊跟進，暫未有人被捕。

警方呼籲食店承接大額訂單時切勿輕易墊付貨款。 收取來電顧客的存款時，應留意「可用餘額」有否增加，而切勿單憑「入數紙」及「戶口賬面結餘」等視為成功轉賬。

另外，如收到來自團體或私人機構的電話訂單時，可從搜尋該團體或私人機構的聯絡方法並直接聯絡有關機構查詢。如有任何懷疑，可致電警方「防騙易」廿四小時熱線18 222。

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記者：黃穎津