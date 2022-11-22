【防疫措施】過渡疫苗通行證今推出　一文看清申領方法、資格、有效期

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政府今日（22日）推出「過渡疫苗通行證」安排，持有「免針紙」並準備接種或已開始接種的人，可獲發「過渡疫苗通行證」，在尚未符合「疫苗通行證」接種要求期間，有關人士仍可進入表列處所，即睇申領方法及詳細安排。

2類人可獲「過渡疫苗通行證」

「過渡疫苗通行證」安排適用於2類人士，包括「持有醫學豁免證明書、準備開始接種疫苗的人」及「持有醫學豁免證明書、已開始接種疫苗的人」。不過，「過渡疫苗通行證」設有限期，而且申領地點亦受限制，大家要注意。

第1類：「持有醫學豁免證明書、準備開始接種疫苗的人」

由11月22日起，有關人士可帶同印有二維碼的醫學豁免證明書（仍有效，已屆滿或已失效的證明書亦可），前往指定的疫苗接種地點，接種第1或第2劑疫苗。當接種後，便可獲發1張「過渡疫苗通行證」。

「過渡疫苗通行證」的有效期

如接種第1劑，會由接種當日起開始直至第2劑建議接種日期；如接種第2劑，會由接種當日起開始直至第3劑建議接種日期。

指定的疫苗接種地點

社區疫苗接種中心

社區疫苗接種站（不包括私家診所新冠疫苗接種站）

公立醫院新冠疫苗接種站

醫院管理局（醫管局）轄下選定普通科門診診所

衞生署轄下指定診所

第2類：「持有醫學豁免證明書、已開始接種疫苗的人」

在11月22日前，已接種第1或第2劑疫苗，但尚未到期接種下1劑的有關人士，可由11月22日起帶同印有二維碼的醫學豁免證明書（仍有效，已屆滿或已失效的證明書亦可）及接種紀錄，前往下列地點申領「過渡疫苗通行證」。

▲ (政府提供)

「過渡疫苗通行證」的有效期

由上一劑疫苗（即第1劑或第2劑，以較後者為準）接種日期開始，直至下一劑疫苗的建議接種日期。

使用「過渡疫苗通行證」3大注意事項

需於指定接種地點申領「過渡疫苗通行證」

「過渡疫苗通行證」設有限期

需將「安心出行」更新至最新版本（3.5.2或以上），掃描並儲存「過渡疫苗通行證」上的二維碼，以便進入表列處所

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責任編輯：余思嵐