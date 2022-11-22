【口腔潰瘍 】女星誤信偏方灑鹽消毒痱滋　口腔傷口遭細菌感染險敗血症

▲ 女星誤信偏方灑鹽消毒，口腔傷口遭細菌感染險敗血症。

生痱滋除了會帶來痛楚，搞不好原來可以導致細菌感染，甚至敗血症。台灣女藝人宋哥早前於節目中分享一次生「痱滋」的難忘經歷，指她用「灑鹽粒」下，傷口更見惡化，不但多天未見痊癒，更有血泡情況，令她不得不求醫。醫生檢查其傷口後，直指痱滋已出現細菌感染，距離患蜂窩性組織炎甚至敗血症僅一步之遙。

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台灣女星宋哥於電視醫學節目《醫師好辣》上，指自己之所有生痱滋是源於一個壞習慣，便是每逢思考事情或是追劇時，便會不其然地用牙齒咬口腔內側的肉，有次稍一不慎咬得太深，發現生了痱滋，傷口位置腫脹起來，更痛到無法入眠。此時，她便想到坊間經常謠傳塗抹鹽粒有助口腔傷口癒合，當下便照做無誤，豈料隔天卻出現血泡情形，於是便找了不同醫生檢查，更先後求診牙醫及中醫，但超過10天仍未見好轉。

其後她再找到耳鼻喉科醫生求助，對方檢查傷口後，表示其傷口已出現細菌感染，並立即開出相關藥物，大約一個星期才令病情受控，傷口腫脹問題亦逐漸紓緩。該名醫生當時直指如她再嚴重下去，傷口很可能便會惡化變成蜂窩性組織炎甚至敗血症。

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台灣小兒科醫師王韋力補充，像是口腔部分，通常都是補充維他命C、B群、B12跟礦物質和一些鋅和鐵，並強調，如果口腔潰瘍，超過兩周沒痊癒的話，一定要再給醫生檢查，因為有時候是自體免疫疾病，像是紅斑性狼瘡、惡性腫瘤等等。

至於敗血症則是指細菌感染所引發的全身性嚴重發炎反應，最終可能導致休克甚至死亡，因此敗血症在臨床上是一種可能會危及性命的嚴重併發症。提醒民眾千萬別掉以輕心！有症狀出現時，應立即就醫。

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責任編輯：羅嘉欣