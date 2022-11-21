ERROR下月開演唱會 九展舉行3場演出：終於再次開show【內附詳情】 娛樂 17:33 2022/11/21 分享： 分享： 熱門 世界盃2022 保暖大法 超能使者 兒童疫苗 法證先鋒V 超市大搜查 MIRROR演唱會 李啟言 靚太安樂窩 ▲ ERROR成員：梁業、 何啟華、吳保錡、郭嘉駿。（左起） ERROR早前透露在12月舉行演唱會，官方海報在今日（11月21日）終於上載到官方平台，並列出門票價格及購票詳情。 《明星生活ERROR Live Show 2022》將於下月16日至18日在九展舉行，門票將於本周四（11月24日）公開發售，票價分980元、780元及580元。 官方專頁寫介紹道︰「出歌、拍劇、自肥，試過。死亡行星、地陷、成身曱甴，都試過。經歷過高低起跌，ERROR終於再次開show，話你知ERROR式明星生活！」 最新影片推介：郭柏妍專訪 撰文 : TOPick柴犬出動 相關文章 【ERROR自爆96小時】193重提當日嘲志偉自責輕佻 郭嘉駿澄清：我不是針對曾先生 13:33 2022/11/21 【ERROR自爆96小時】193重提當日嘲志偉自責輕佻 郭嘉駿澄清：我不是針對曾先生 【ERROR自爆96小時】193曾太自滿被阿Dee指說話難聽 保錡歷谷由借酒消愁找回目標 12:51 2022/11/14 【ERROR自爆96小時】193曾太自滿被阿Dee指說話難聽 保錡歷谷由借酒消愁找回目標 【愛情值日生】ERROR指「共享愛情」最重要公平 以懷舊作MV題材：我哋都唔後生 14:47 2022/03/10 【愛情值日生】ERROR指「共享愛情」最重要公平 以懷舊作MV題材：我哋都唔後生 【季前賽】教主Anson Lo再度亮相 將有ERROR成員客串演出【多圖】 19:57 2022/10/28 【季前賽】教主Anson Lo再度亮相 將有ERROR成員客串演出【多圖】 【極度俏郎君】姜皓文宣萱讚ERROR勤力 張慧儀：覺得佢哋好可愛 17:58 2022/11/17 【極度俏郎君】姜皓文宣萱讚ERROR勤力 張慧儀：覺得佢哋好可愛 你可能感興趣 【ERROR自爆96小時】193重提當日嘲志偉自責輕佻 郭嘉駿澄清：我不是針對曾先生 13:33 2022/11/21 【ERROR自爆96小時】193重提當日嘲志偉自責輕佻 郭嘉駿澄清：我不是針對曾先生 【ERROR自爆96小時】193曾太自滿被阿Dee指說話難聽 保錡歷谷由借酒消愁找回目標 12:51 2022/11/14 【ERROR自爆96小時】193曾太自滿被阿Dee指說話難聽 保錡歷谷由借酒消愁找回目標 【愛情值日生】ERROR指「共享愛情」最重要公平 以懷舊作MV題材：我哋都唔後生 14:47 2022/03/10 【愛情值日生】ERROR指「共享愛情」最重要公平 以懷舊作MV題材：我哋都唔後生 梁業 何啟華 郭嘉駿 吳保錡 Error 演唱會 ViuTV MakerVille