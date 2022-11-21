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ERROR下月開演唱會　九展舉行3場演出：終於再次開show【內附詳情】

娛樂 17:33 2022/11/21

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熱門 世界盃2022 保暖大法 超能使者 兒童疫苗 法證先鋒V 超市大搜查 MIRROR演唱會 李啟言 靚太安樂窩

ERROR成員：梁業、 何啟華、吳保錡、郭嘉駿。（左起）

ERROR早前透露在12月舉行演唱會，官方海報在今日（11月21日）終於上載到官方平台，並列出門票價格及購票詳情。

《明星生活ERROR Live Show 2022》將於下月16日至18日在九展舉行，門票將於本周四（11月24日）公開發售，票價分980元、780元及580元。

官方專頁寫介紹道︰「出歌、拍劇、自肥，試過。死亡行星、地陷、成身曱甴，都試過。經歷過高低起跌，ERROR終於再次開show，話你知ERROR式明星生活！」

最新影片推介：郭柏妍專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

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