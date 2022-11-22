【公屋輪候】二派新田圍邨港媽苦惱應否博三派　網民評為沙田區最差公屋

▲ 有4人家庭輪候公屋二派新田圍邨，苦惱應否博三派。

在香港上樓難，公屋輪候時間亦續增，房屋署早前公布，一般申請者的平均輪候時間為6.1年。如幸運獲派公屋就要把握機會，有兩孩港媽在社交平台分享，其4人家庭輪候公屋二派沙田的新田圍邨，苦惱應否博三派。有網民批評新田圍邨配套不足，甚至認為它是沙田區最差公屋。

4人家庭派新田圍邨

該名港媽日前於facebook群組「香港公營房屋討論區」發帖文，表示自己4人家庭申請公屋，第一次派青衣長青邨，拒絕後4個月，獲第二次派沙田新田圍邨富圍樓2樓。不過她了解過，結論是︰

交通不算方便，設施好少……湊住兩個幼齡小朋友都好麻煩。

她有感獲派新田圍邨加上2樓「好黑仔」，詢問網民「博唔博第三次？真係好頭痛」。

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網民︰環境配套都麻麻

網民大多建議港媽博第三派，因為新田圍邨設施不理想，並非好選擇，留言「一定博，千萬不要新田圍」、「新田圍乜都無」、「除咗校網外，乜都唔太好」、「新田圍……當然博三派啦」、「嗰條邨俾人遺棄咁」、「差到不能再差的垃圾邨」。有網民直言，「新田圍應該是沙田區最差的公屋」。

另一方面，有網民認為新田圍邨也有優點，包括「校網超好」、「去大圍方便」、「近獅隧，一出就九龍」。有居民指初時住會不習慣，但住了一段日子就覺得很好，而且空氣好。

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責任編輯︰王明芳