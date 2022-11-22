【萬千星輝頒獎典禮2022】孫慧雪首獲TVB頒獎禮兩提名　雪雪遺憾未能母女重遇

無綫年度盛事《萬千星輝頒獎典禮2021》將於來年1月8日晚舉行。TVB在昨日（11月21日）公布視帝視后等16個獎項的提名名單。

有份於台慶劇演一言Sir（陳山聰飾）的下屬琳琳的孫慧雪（雪雪）都對名單感到興奮，皆因這次是她在演戲17年來首獲《萬千星輝頒獎典禮》的提名，更「連中兩元」入圍兩個獎項，她也於社交平台上發帖文分享感受！

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孫慧雪：非常感恩

雪雪在社交平台上載投選孫慧雪成為最佳女配角提名、最受歡迎電視女角色的截圖，並分享心情：

作為演員的第17個年頭， 曾經演出過186個電視角色， 咁多年嚟喺電視上， 從來無試過有任何奬項提名， 今年終於以《美麗戰場》嘅琳琳， 獲得第一次最佳女配角提名、 以及最受歡迎電視女角色提名, 非常感恩！ 多謝 @yiplinsum 希望一直支持我嘅你， 可以投我一票吧！ 無論結果是什麼， 已經很開心了！ https://act.tvb.com/vote/tvb2022/tc/7 #我是第二十期藝員訓練班孫慧雪 #繼續努力

連同雪雪在內，一共有38個角色入圍角逐最佳女配角，如《美麗戰場》的「反骨琪」蔣家旻、《下流上車族》的羅毓儀與林穎彤、《鐵拳英雄》的姚子羚、《金宵大廈2》的伍詠薇、《青春本我》的炎明熹等。

至於最受歡迎電視女角色的戰況就更加激烈，一共有74位入圍角色。

網民留言為雪雪送上支持，「加油雪雪～ 票已經投咗俾你喇」、「已經17年了？仲記得當初你係美女廚房既阿飯」、「琳琳個角色真係幾深入人心」。

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曾演死屍

現年40歲的雪雪畢業於香港城市大學語文系，當年一邊讀書一邊做記者，被星探發掘後任兼職模特兒，後來投考TVB第20期藝員訓練班。

畢業後（即2006年），她便擔任《美女廚房》助手「飯」，至今也是的一大代表作。

▲ 《美女廚房》的助手粥粉麵飯（Facebook圖片）

雪雪自2006年如願參演劇集演出，在處境劇《高朋滿座》中客串。她早前接受TVB娛樂新聞台《星光路上》訪問時，表示完全不介意一開始要演死屍，當時希望大家看得出她「捱得」的一面，：「好嘢！我畀人見到我捱到，做死屍做到化妝間同事叫我做『屍雪』。」

她憶述扮死屍的最長時間是於《秀才愛上兵》演怡春院名妓梁小蝶，她說：「因為我是劇中重要證物，演員要帶著死屍四處走。」

而雪雪有一次演舞台劇獲監製潘嘉德賞識，安排她在《On Call 36小時》演護士「碌拎」，雪雪得知有角色名時感到很開心。

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心存遺憾

雪雪自小父母離異，由嫲嫲獨力撫養成人。

她與媽媽失聯廿年，入行後更一心想尋母：「一直諗點解我撞唔到媽咪，又或者我做呢一行佢應該睇到，我個心成日諗佢睇緊，直至我表哥喺社交媒體搵我，話我知媽咪已經走咗，send咗一張墓碑相，我當時腦海係一片空白，我18歲嗰年，我媽咪已經走咗。」

多年來，雪雪以為媽媽因為不斷搬屋而沒有跟自己聯絡，一直幻想有機會母女重遇。

▲ 雪雪十分鍚嫲嫲！（網上圖片）

幸福人妻

雪雪在2016年與交往6年的富二代羅天彥（Edwin Lo）結婚，並在2017年7月28日誕下兒子Riley，組成一家三口。

雪雪平日會在社交平台分享與兒子的玩樂照，也不介意公開自己的素顏照、「湊仔Look」，十分貼地。

她向來保養得宜，擁有可愛童顏與驕人身材，令人羨慕不已。另外，她更在2021年10月中與4位朋友合資逾百萬，開設食材店。

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