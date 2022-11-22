【萬千星輝頒獎典禮2022】聲夢歌手成台慶大熱　Bosco再出新歌周嘉洛首唱主題曲

▲ 最受歡迎電視歌曲獎項一共有52項提名。

TVB年度盛事《萬千星輝頒獎典禮2022》將於明年1月8日（星期日）舉行，昨日（11月21日）公佈了各個獎項的提名名單。

最受歡迎電視歌曲獎項一共有52項提名，當中大部分獲提名的單位為聲夢歌手，炎明熹（Gigi）、姚焯菲（Chantel）、鍾柔美（Yumi）、詹天文（Windy）等均是大熱人選，而一直備受網民注意的黃宗澤（Bosco）今年再推新歌，並與首唱主題曲的周嘉洛一同獲得提名。

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聲夢歌手佔半數

自從TVB舉行《聲夢傳奇》後並力捧新一代聲夢歌手，劇集主題曲及插曲大多由聲夢歌手主唱，52首入圍最受歡迎電視歌曲獎的歌曲中有24.5首由聲夢歌手主唱。

加盟星夢娛樂的聲夢歌手老師王灝兒（JW）今年則有6首歌曲入圍，星夢娛樂的其他歌手胡鴻鈞、鄭俊弘、謝東閔、吳業坤、菊梓喬、連詩雅、譚嘉儀、吳若希、谷婭溦、戴祖儀、林穎彤及王敏奕全數亦有歌曲入圍。

其他獲提名的歌手單位為Andy Schaub、吳浩康、Little by little兒童合唱團及咖啡因公園。

此外，拍劇為主的陳展鵬、李施嬅、何廣沛、郭子豪、方紹聰、周嘉洛及黃宗澤亦獲得提名。

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Bosco推出新歌

曾與陳奕迅（Eason）一起合唱《K歌之王》的Bosco當年一唱成名，其唱功向來都成為網民的討論熱話，如今Bosco憑《法證先鋒V》的《道別昨天》入圍最受歡迎電視歌曲獎，相信亦為成為大眾焦點。

周嘉洛上位

另一焦點則落於備受TVB力捧的上位小生周嘉洛身上，擺脫廢青安的周嘉洛接拍正劇《痞子殿下》登上男主角寶座，同時為劇集主唱主題曲《我就是主角》，

可見其重視程度不下於其他一線小生。

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