【港區國安法】6名《蘋果日報》前高層認勾結外國勢力等罪　張劍虹將於黎智英審訊時作供

▲ 壹傳媒前高層張劍虹。（資料圖片）

壹傳媒前行政總裁張劍虹等6名已停刊的《蘋果日報》前高層，涉連同創辦人黎智英，就政府擬修改逃犯條例及新冠疫情，於《蘋果日報》發表涉及仇警及反政府等逾160篇煽動文章，又藉報章英文版尋求外國制裁中央及特區政府。涉案6名前高層今（22日）於高等法院承認1項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪及1項串謀刊印煽動刊物罪。控方透露本案或將有部分被告於黎智英國安案中作供，張的代表律師則申請在張作供時到庭上旁聽。法官押後處理求情及判刑，以待黎案審訊完結，各被告須還押。

控方於庭上表示，本案或有部分被告於黎智英涉案國安法案中作供，申請押後處理求情及判刑。張的代表律師則申請在張作供時，可攜帶電腦於庭上旁聽，法官批准申請，並押後處理求情及判刑，以待黎案審訊完結。

各被告為壹傳媒前行政總裁張劍虹（59歲）、《蘋果日報》前總編輯羅偉光（47歲）、筆名「李平」的前主筆楊清奇（55歲）、前副社長陳沛敏（51歲）、筆名「盧峯」的前英文版總編馮偉光（57歲）及前執行總編輯林文宗（51歲），他們今承認1項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪，及1項串謀刊印煽動刊物罪。

控罪指，6名被告與黎智英於2019年4月1日至2021年6月24日期間，串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示或複製煽動刊物；及請求外國或境外機構、組織、人員實施制裁、封鎖香港特區或中國。

各被告的同意案情指，《蘋果日報》在2021年停運前，一直是香港廣泛發行的報章，並有強大公眾影響力，發布逾160篇煽動文章。黎智英作為壹傳媒主席及《蘋果日報》創辦人，會與除馮外的5名被告進行「飯盒會」，討論並就出版政策提供指示。

控方指，6名被告為報章高層，熟悉報章日常運作，且負責相關的編採及行政決策，必定知情及有份參與請求外國勢力對中央政府或香港特區政府實施制裁。

控方指陳、羅和林等人於每逢周二均會舉行「策劃會」，以就下周報道指示編採人員，此外陳、羅和林每天均舉行1次「初會」，按當日採訪內容決定紙稿主題，部分內容會用作網上即時新聞。

於報章印刷後，陳、羅和林亦會舉行「鋤報會」，與其他人審查出版內容，3人亦會就後續事項作出指示，而羅和馮分別負責中、英文版的網上新聞。張則參與《蘋果日報》的主要發行，如報章於2020年7月1日發行的海報。

控方續指，自2014年佔中運動後，黎經常以《蘋果日報》作為平台向公眾宣傳其政治立場，並參加了各種抗議活動。香港特區政府於2019年3月提議修定逃犯條例，並引起公眾激烈討論，同年6月9日爆發大規模遊行，及至2020年1月香港亦受到新冠肺炎肆虐。

控方指，《蘋果日報》就此發布各種煽動性內容，目的是影響公眾輿論，包括呼籲公眾參與示威、煽動對警察的仇恨等，並針對香港特區政府及中央政府發起煽動言論。

控方引述1份約於2019年7月9日的新聞報道指，黎與時任美國國務卿討論了有關修例事項。同年10月22日的影片中，亦顯示黎會見了某些美國參議員，黎呼籲美國支援香港的示威活動。

控方續指《蘋果日報》曾於2020年5月25日，發表題為「打國際線蘋果英文版免費試看」，其中說明了由於《港區國安法》生效，港人人權不僅受到中國共產黨的威脅，亦被暴力剝奪，英文版是為了讓「國際朋友」了解更多香港的情況。

黎又曾於公開影片中表示，《蘋果日報》的英文版將試圖「吸引海外，尤其是美國訂閱者」，這不僅能提供財政幫助，亦能提供政治保護，聲稱海外和美國的訂閱者越多，中央政府就越難毫無代價地打擊「他們」。控方指結合報章的煽動內容，以上舉動屬尋求外國勢力對中央政府及香港特區政府作出制裁或封鎖。

控方又指《蘋果日報》於《港區國安法》生效後，譴責國安法破壞「一國兩制」，又曾以「惡法生效 兩制蓋棺 泛民7.1繼續抗爭」為題呼籲抵制國安法，並隨報紙派發印有「Fight For Freedom 為自由抗爭」的海報。

此外《蘋果日報》亦與黎進行直播採訪，黎提議每周舉行類似採訪，並對國安法作出指控。

控方指楊與李怡、古立及一劍飄塵 《蘋果日報》撰寫評論文章。楊亦曾安排傳媒人區家麟按黎的要求撰寫評論文章，這些文章構成煽動內容的一部分。

黎和張於2020年8月10日被捕後獲准保釋，同年12月，黎再被控欺詐罪及違反《港區國安法》遭還押，《蘋果日報》就黎案作出報道，黎亦公開回應「無畏無懼 繼續戰鬥」。

及至2021年6月17日，張、陳、羅亦被警方拘捕，楊、馮則於同月23及24日被捕，林則於7月21日被捕。

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記者：梁錦麟