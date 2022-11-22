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【港區國安法】6名《蘋果日報》前高層認勾結外國勢力等罪　控方指部分被告或於黎智英審訊時作供

社會 10:55 2022/11/22

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壹傳媒前高層張劍虹。（資料圖片）

壹傳媒前行政總裁張劍虹等6名已停刊的《蘋果日報》前高層，今（22日）於高等法院承認1項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪，及1項串謀刊印煽動刊物罪。控方於庭上表示，本案或將有被告於黎智英國安案中作供，申請押後求情及判刑，聆訊未完。

各被告為壹傳媒前行政總裁張劍虹（59歲）、《蘋果日報》前總編輯羅偉光（47歲）、筆名「李平」的前主筆楊清奇（55歲）、前副社長陳沛敏（51歲）、筆名「盧峯」的前英文版總編馮偉光（57歲）及前執行總編輯林文宗（51歲），他們今承認1項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪，及1項串謀刊印煽動刊物罪。

控罪指，6名被告與黎智英於2019年4月1日至2021年6月24日期間，串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示或複製煽動刊物；及請求外國或境外機構、組織、人員實施制裁、封鎖香港特區或中國。

控方另於庭上表示，本案或將有被告於黎智英國安案中作供，申請押後求情及判刑。

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記者：梁錦麟

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