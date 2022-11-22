【軒公個唱】張敬軒跨年演唱會快達票公開發售　歌迷批未能付款

▲ 張敬軒跨年演唱會快達票公開發售，歌迷批未能付款。（官方宣傳圖片）

歌手張敬軒年底將舉行跨年演唱會，慶祝出道20年，演唱會今早10時正式公開發售，惟記者開售後約10分鐘即瀏覽網站，輪候逾半小時仍停留在等候頁面，至於成功進入網頁的市民，部分卻未能成功付款。有人亦批評進入網站後卻未能購票，「入到有飛唔比（俾）買，你個app壞咗」。

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最少有8名歌迷出現付款問題，並在快達票社交平台專頁留言：

入到去比錢比唔到咁點？

信用卡攞左￼驗證碼入埋都買唔到

係喎~到最後話交易時發生錯誤, 但係又唔比我再入過......

上周演唱會只限指定信用卡客戶優先訂票時，亦出現類似狀況，有市民成功付款後，快達票方面卻未有確認電郵或短訊，令一眾軒粉心急如焚。

最新影片推介：

早前快達票曾出現售票故障，在開售舞台劇《短暫的婚姻》時，一度只接受銀聯信用卡付款，被網民諷刺變「銀聯優先發售」，導致主辦方要腰斬發售，詳情即看【下一頁】。

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記者：陳麗娜