【萬千星輝頒獎典禮2022】提名名單出爐 觀眾投票選視帝視各【內附名單】 娛樂 16:17 2022/11/21 分享： 分享： 熱門 世界盃2022 保暖大法 超能使者 兒童疫苗 法證先鋒V 超市大搜查 MIRROR演唱會 李啟言 靚太安樂窩 TVB《萬千星輝頒獎典禮2022》將於明年1月8日舉行，而提名名單在今日（11月21日）出爐，今屆觀眾有份參與16個獎項投票，包括：最佳男配角、最佳女配角、最佳男主角、最佳女主角、最受歡迎電視男角色、最受歡迎電視女角色及最佳劇集等，名單如下： ▼點擊圖片放大 +19 +18 最新影片推介：郭柏妍專訪 撰文 : TOPick柴犬出動 相關文章 【萬千星輝頒獎禮2022】鮑起靜陳瀅江美儀視后混戰 唐詩詠4劇爭獎龔嘉欣隨時跑出？ 17:29 2022/11/21 【萬千星輝頒獎禮2022】鮑起靜陳瀅江美儀視后混戰 唐詩詠4劇爭獎龔嘉欣隨時跑出？ 【萬千星輝頒獎典禮2022】陳山聰由視帝大熱跌入男配？ 姚子羚降呢跟After Class爭女配獎 17:30 2022/11/21 【萬千星輝頒獎典禮2022】陳山聰由視帝大熱跌入男配？ 姚子羚降呢跟After Class爭女配獎 【TVB節目巡禮】胡定欣+譚俊彥企C位 李偉健策劃漫畫牆記載TVB經典人物 15:29 2022/11/11 【TVB節目巡禮】胡定欣+譚俊彥企C位 李偉健策劃漫畫牆記載TVB經典人物 你可能感興趣 【萬千星輝頒獎禮2022】鮑起靜陳瀅江美儀視后混戰 唐詩詠4劇爭獎龔嘉欣隨時跑出？ 17:29 2022/11/21 【萬千星輝頒獎禮2022】鮑起靜陳瀅江美儀視后混戰 唐詩詠4劇爭獎龔嘉欣隨時跑出？ 【萬千星輝頒獎典禮2022】陳山聰由視帝大熱跌入男配？ 姚子羚降呢跟After Class爭女配獎 17:30 2022/11/21 【萬千星輝頒獎典禮2022】陳山聰由視帝大熱跌入男配？ 姚子羚降呢跟After Class爭女配獎 【TVB節目巡禮】胡定欣+譚俊彥企C位 李偉健策劃漫畫牆記載TVB經典人物 15:29 2022/11/11 【TVB節目巡禮】胡定欣+譚俊彥企C位 李偉健策劃漫畫牆記載TVB經典人物 綜藝節目 電視劇 TVB 萬千星輝頒獎典禮