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【萬千星輝頒獎典禮2022】提名名單出爐　觀眾投票選視帝視各【內附名單】

娛樂 16:17 2022/11/21

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熱門 世界盃2022 保暖大法 超能使者 兒童疫苗 法證先鋒V 超市大搜查 MIRROR演唱會 李啟言 靚太安樂窩

TVB《萬千星輝頒獎典禮2022》將於明年1月8日舉行，而提名名單在今日（11月21日）出爐，今屆觀眾有份參與16個獎項投票，包括：最佳男配角、最佳女配角、最佳男主角、最佳女主角、最受歡迎電視男角色、最受歡迎電視女角色及最佳劇集等，名單如下：

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最新影片推介：郭柏妍專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

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