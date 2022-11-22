【離婚風波】汪小菲停止付贍養費引罵戰　大S發聲明盼為孩子利益停止紛爭

▲ 汪小菲又爆Seed！

台灣藝人大S（徐熙媛）和汪小菲去年11月宣布離婚，結束10年婚姻，雖二人各自展開新生活，不過他們之間是非一直不斷！

近日傳出二人竟鬧上法院，有指大S指控汪小菲未履行離婚協議，3月起便不再支付生活費，故向台北地方法院聲請強制執行。

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有指汪小菲停止支付贍養費

有消息指雙方簽字離婚時對近10億台幣（約2.5億港元）身家達成協議，汪小菲必須支付每個月數十萬台幣生活費，惟大S與具俊曄再婚後，汪小菲便停止支付費用，令大S告上法院指控違反離婚協議，而地方法院亦已批准查扣汪小菲在台資產抵償，追討逾500萬元台幣（約125萬港元）欠款，意味著旗下的S HOTEL等資產，恐怕會面臨遭查封，甚至進行拍賣的局面。

不過又有消息人士指出汪小菲欠款不到千萬，未必需要拍賣不動產及股權等資產，或會查封存款後，再由法院撥款給大S抵償。

有指汪小菲停止支付生活費全因認為大S與具俊曄結婚後不必繼續支付，亦有另一說法指出因疫情關係，汪小菲無法即時匯款，並非故意拖欠。

▲ 汪小菲被大S告？

汪小菲爆Seed否認說法 又爆小S及老公許雅鈞

對於總總說法，又再次觸動汪小菲的神經，令他在微博上連環爆Seed，否認沒有支付生活費說法，並大晒支出紀錄，澄清至今仍然每月定期支付家用給子女，表明只是不願再為大S與具俊曄的住所支付電費：「這是真實的，我過去一年為了孩子，這個家，所付出的費用。只是作為一個男人，他們結婚了，我不想再給這個家付電費了！司機，阿姨，都是我在開工資，孩子的錢學費，生活，一分沒少！另外，我們是共同撫養！他們沒有權利去阻止我看孩子。」

然後他又將矛頭轉向小S及老公許雅鈞，連番發炮爆料稱小S長年服用安眠藥：「我檢舉徐熙娣，長年服用思諾思，且不經過醫生處方，通過第三方拿身份證取藥！ ​​​」又稱許雅鈞偷食：「我告訴你你老公幹嘛呢，就在你們家樓下的會所找姑娘呢！」

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大S發聲明盼停止紛爭

隨後，大S發聲明強調從認識汪小菲那一刻起，從未傷害過他的身心，又指發自內心尊敬汪小菲的父母，而大S亦自揭離婚原因：「我主動提出兩方緣份已盡，好聚好散作為離婚理因，並保證此生不出惡言，我也說到做到。」

至於對於孩子的撫養權，大S表示從沒想過單獨監護，而是共同監護，又指孩子亦很期待能見到小菲，並希望小菲不要封鎖她。

最後大S希望小菲能本於孩子最佳利益，就此停止紛爭。



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