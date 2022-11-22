【小雪】連續3日有雷暴本周六始見陽光　下周四踏入12月氣溫會跌至16度

▲ 一股清勁至強風程度的東北季候風會在未來一兩日影響廣東沿岸。(資料圖片)

今日（22日）是24節氣中的「小雪」。天文台表示，強烈季候風信號現正生效，預告今日多雲，間中有驟雨，局部地區仲可能會有雷暴。展望明天及星期四雨勢有時較為頻密，風勢較大。

▲ (天文台截圖)

天文台預測今日本港地區多雲，間中有驟雨，稍後局部地區有雷暴。吹和緩至清勁東風，初時離岸及高地吹強風。展望隨著高空擾動遠離，本周後期廣東沿岸驟雨逐漸減少，下周初該區風勢微弱，天色好轉，日間相當溫暖。預料受強烈東北季候風影響，下周中後期華南氣溫顯著下降。

根據9天天氣預報，明天至本周四多雲，有驟雨及局部地區有雷暴。雨勢有時較為頻密。本周六起始見陽光，將短暫時間有陽光，有一兩陣驟雨。晚上有一兩陣薄霧。下周三短暫時間有陽光，有一兩陣驟雨。氣溫顯著下降，氣溫介乎17至23度。下周四踏入12月，12月1日預告短暫時間有陽光，早上清涼。

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責任編輯：余思嵐