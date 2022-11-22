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【食肉菌感染】男子泰國旅行遭蠍子咬傷　左腿染食肉菌皮肉潰爛截肢

健康 12:02 2022/11/22

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男子泰國旅行遭蠍子咬傷，左腿染食肉菌皮肉潰爛截肢。

被昆蟲咬要小心！英國一名7旬男子泰國旅行期間，疑遭蠍子咬傷後感染食肉菌，需截肢保命。

最新影片：

綜合外國媒體報道，英國73歲男子史蒂芬森（Alan Stephenson）獨自到泰國旅行期間疑似被蠍子咬傷，整條左腿在初期時紅腫；由於他患有糖尿病，傷口症狀逐漸失控，膝蓋以下皮膚及肌肉出現潰爛。當地醫生診斷，史蒂芬森感染了俗稱食肉菌的壞死性筋膜炎（Necrotizing fasciitis）。但因史蒂芬森所處位置偏遠，醫院資源不足，無法對其進行包括翻身等基本護理，導致嚴重褥瘡。

根據史蒂芬森的44歲兒子克利斯汀（Kristian Stephenson）所述，他得知父親情況後緊急趕到泰國，發現醫院環境非常差，導致父親未得到及時治療，情況惡化。他絕望形容：

爸爸處於極度痛苦，且神智不清，想不起來自己的簽證文件到底放在哪。腿真的看起來非常可怕！

最終，克利斯汀將父親轉移到另一間大醫院，安排進行截肢手術保命。但他們需承擔龐大醫療費用，事後返回英國也需負擔1.8萬英鎊（約16.6萬港元）高昂費用。克利斯汀希望透過網上募資足夠金額，帶父親平安回家。

食肉菌具高致命性

據政府資料顯示，食肉菌可由多於一種細菌引致，包括甲類鏈球菌、金黃葡萄球菌、大腸桿菌和常見於海水的創傷孤菌等，細菌產生的毒素令身體組織急速壞死，早期徵狀包括皮膚紅腫、發燒發冷，跟皮膚感染相似；後期則會出現組織壞死，形成水泡、發黑且有麻痺感，病人心跳加速、血壓低，嚴重者會休克或有敗血症，病情可於短時間內急劇惡化，嚴重者會因多種器宮衰竭而死。

此外，將軍澳醫院骨科駐院專科醫生賴錦強指出，免疫力不足和長期病患者需加倍預防。且食肉菌感染的死亡率約3至5成，即使做了手術，因細菌已釋放毒素攻擊其他器官，如心臟、肝和肺，延遲救治可能有生命危險。

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責任編輯：羅嘉欣

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