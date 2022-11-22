【世界盃2022】美斯9歲已對太太一見鍾情　深情球王視妻兒比獎盃重要

▲ 阿根廷球王美斯的愛情故事令人津津樂道。

《FIFA世界盃2022》今年開鑼，先由兩大球王美斯（Lionel Messi）及C朗拿度（Cristiano Ronaldo）在開幕前夕，合作為品牌Louis Vuitton拍攝廣告照，已造成球迷話題。而今天（22號）美斯所屬阿根廷隊在世界盃首度亮相，於C組對戰沙特阿拉伯隊，相信是焦點所在。

美斯除被網民常指跟張家輝撞樣，現有三子的他，亦是公認球壇好爸爸和好丈夫，美斯和現任太太Antonela Roccuzzo的愛情故事，每屆世界盃都一再被人傳誦。

▲ 兩大球王美斯及C朗拿度合拍廣告。

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美斯曾在紀錄片《Messi》細談跟太太的相識經過，他說9歲時在親友聚會上見到當時的Antonela，已經一見鍾情，並決定將來要娶他為妻。

一見鍾情

小小美斯跟Antonela展開荳芽夢的初戀，不過，他11歲時確診俗稱「侏儒症」的生長激素缺乏症，家人無法負擔龐大的醫療開支，後來美斯在13歲時，家人為他安排到巴塞青訓基地試腳，被巴塞隆拿收容，加入球隊賺錢，向球王之路邁進。

雖然跟女友分隔兩地，跟Antonela一直保持書信聯絡，縱使期間曾亦歷考驗，但美斯深情如一，而當Antonela一次經歷人生低潮後，美斯決定要長伴在對方身邊，並決定二人要長相廝守。

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2010年世界盃後， Antonela跟隨美斯搬到西班牙，展開同居生活，二人在2017年終於結婚， 現時共有三名孩子Thiago、Mateo和 Ciro。現時太太專心照顧家庭，並在西班牙開鞋店，成就幸福生活。

美斯曾於 2019 年寫了公開情信給妻兒，表示：「雖然輸掉比賽令我會沮喪，但比起家人，這些不算甚麼，很多事比足球更重要，我的目標不再拿更多獎杯，而是與你們一起變老。」

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記者：區家歷