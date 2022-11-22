  • 24°C
香港時間 : 20221122日 (週二) 13:15
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 世界盃2022 保暖大法 超能使者 兒童疫苗 法證先鋒V 超市大搜查 MIRROR演唱會 李啟言 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【世界盃2022】美斯9歲已對太太一見鍾情　深情球王視妻兒比獎盃重要

娛樂 12:06 2022/11/22

分享：

分享：

熱門 世界盃2022 保暖大法 超能使者 兒童疫苗 法證先鋒V 超市大搜查 MIRROR演唱會 李啟言 靚太安樂窩

阿根廷球王美斯的愛情故事令人津津樂道。

《FIFA世界盃2022》今年開鑼，先由兩大球王美斯（Lionel Messi）及C朗拿度（Cristiano Ronaldo）在開幕前夕，合作為品牌Louis Vuitton拍攝廣告照，已造成球迷話題。而今天（22號）美斯所屬阿根廷隊在世界盃首度亮相，於C組對戰沙特阿拉伯隊，相信是焦點所在。

美斯除被網民常指跟張家輝撞樣，現有三子的他，亦是公認球壇好爸爸和好丈夫，美斯和現任太太Antonela Roccuzzo的愛情故事，每屆世界盃都一再被人傳誦。

兩大球王美斯及C朗拿度合拍廣告。

【世界盃2022】美斯+C朗打孖上擔任LV代言人　一文盡看歷年代言人包括戈爾巴喬夫【內附多圖】

美斯曾在紀錄片《Messi》細談跟太太的相識經過，他說9歲時在親友聚會上見到當時的Antonela，已經一見鍾情，並決定將來要娶他為妻。

一見鍾情

小小美斯跟Antonela展開荳芽夢的初戀，不過，他11歲時確診俗稱「侏儒症」的生長激素缺乏症，家人無法負擔龐大的醫療開支，後來美斯在13歲時，家人為他安排到巴塞青訓基地試腳，被巴塞隆拿收容，加入球隊賺錢，向球王之路邁進。

雖然跟女友分隔兩地，跟Antonela一直保持書信聯絡，縱使期間曾亦歷考驗，但美斯深情如一，而當Antonela一次經歷人生低潮後，美斯決定要長伴在對方身邊，並決定二人要長相廝守。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

2010年世界盃後， Antonela跟隨美斯搬到西班牙，展開同居生活，二人在2017年終於結婚， 現時共有三名孩子Thiago、Mateo和 Ciro。現時太太專心照顧家庭，並在西班牙開鞋店，成就幸福生活。

美斯曾於 2019 年寫了公開情信給妻兒，表示：「雖然輸掉比賽令我會沮喪，但比起家人，這些不算甚麼，很多事比足球更重要，我的目標不再拿更多獎杯，而是與你們一起變老。」

最新影片：

記者：區家歷

相關文章

【Netflix紀錄片】C朗女友到巴黎試衫坐私人飛機　由Gucci店員到享極奢華富貴生活
16:09 2022/02/10
【Netflix紀錄片】C朗女友到巴黎試衫坐私人飛機　由Gucci店員到享極奢華富貴生活
【球王離隊】11歲確診「侏儒症」打針抗病圓足球夢　美斯離開巴塞不捨痛哭：生涯最難時刻
14:19 2021/08/10
【球王離隊】11歲確診「侏儒症」打針抗病圓足球夢　美斯離開巴塞不捨痛哭：生涯最難時刻
【港版C朗】安永佳獲爸爸力撐當全職足球員　出身美國體育名校回流盼為港爭光
17:00 2022/06/23
【港版C朗】安永佳獲爸爸力撐當全職足球員　出身美國體育名校回流盼為港爭光

你可能感興趣

【Netflix紀錄片】C朗女友到巴黎試衫坐私人飛機　由Gucci店員到享極奢華富貴生活
16:09 2022/02/10
【Netflix紀錄片】C朗女友到巴黎試衫坐私人飛機　由Gucci店員到享極奢華富貴生活
【球王離隊】11歲確診「侏儒症」打針抗病圓足球夢　美斯離開巴塞不捨痛哭：生涯最難時刻
14:19 2021/08/10
【球王離隊】11歲確診「侏儒症」打針抗病圓足球夢　美斯離開巴塞不捨痛哭：生涯最難時刻
【港版C朗】安永佳獲爸爸力撐當全職足球員　出身美國體育名校回流盼為港爭光
17:00 2022/06/23
【港版C朗】安永佳獲爸爸力撐當全職足球員　出身美國體育名校回流盼為港爭光
美斯 C朗拿度 夫妻之道 世界盃 愛情 演員 比賽 張家輝 足球 西班牙

最高瀏覽

【世界盃2022】余德丞緊張累事撈亂歌手名？　Dickson：第一次合作多謝大家包容
11:33 2022/11/21
【世界盃2022】余德丞緊張累事撈亂歌手名？　Dickson：第一次合作多謝大家包容
【叔仔變老公】丈夫意外亡獨力撫養子女　單親媽2年後改嫁叔仔遭非議
13:08 2022/11/21
【叔仔變老公】丈夫意外亡獨力撫養子女　單親媽2年後改嫁叔仔遭非議
【氣溫急降】冷鋒或會在12月頭抵港　12月首個周末跌至12度
22:14 2022/11/21
【氣溫急降】冷鋒或會在12月頭抵港　12月首個周末跌至12度