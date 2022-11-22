【明星豪宅】葉翠翠轉當KOL傳年賺百萬愈住愈豪　佈置聖誕樹騷3千呎豪宅巨廳

▲ 葉翠翠一家五口居於紅山半島豪宅。

前港姐葉翠翠於2017年離巢TVB，近年成功轉型成為美容界KOL，月賺近百萬元的翠翠於2019年以6,900萬元購入近3千呎的紅山半島獨立屋，大宅樓三層高兼擁私人花園。

聖誕節將至，葉翠翠昨晚（11月21日）於社交平台分享跟三名兒子佈置巨型聖誕樹的相片，讓其豪宅大廳曝光！

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佈置聖誕樹

葉翠翠家居走簡約風，連聖誕樹也是白色為主，只見三位「小王子」細心將波波掛在樹上，連翠翠寫道：「有3個好幫手，好快搞掂。」

從照片所見，估計那裡是飯廳位置，不少網民也大讚翠翠佈置屋企有品味。

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成功轉做KOL

葉翠翠於2015年跟商人周曉東（Raymond）結婚，翌年不再續約TVB，之後4年抱3，並轉型做KOL的葉翠翠，經常於社交平台上直播跟粉絲互動，育有3子的她會於IG分享生活點滴，間接令其近3千呎獨立屋曝光。

葉翠翠家居以白色作為主調，她曾表示白色予人寧靜之感，而客廳地板跟牆身都用上雲石紋舖砌，雖然裝潢不算太奢華，但空間感十足。

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大廳變「遊樂場」

寬敞客廳設有巨大玻璃櫃放滿心愛的擺設外，她更將大廳變成3位愛兒的「遊樂場」，除有滑梯、波波池外，當中更有射籃遊戲。

而翠翠亦花心思為3位「小王子」設計房間，由於獨立屋的樓底高達10多呎，翠翠為兒子訂造屋形雙層床，天花板更裝置宇宙星空的射燈。

另外，由於屋內設有大型私人花園，故夏天時翠翠於花園設置吹氣泳池，讓3位兒子游水消下暑。

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