【著數優惠】上水廣場聖誕購物祭　單日購物滿額可1折換購iPhone 13 Pro Max【內附詳情】

▲ 「1折換購賞」 驚喜換購至潮產品。(商場提供)

聖誕佳節臨近，Landmark North 上水廣場「Xmas Party Sale購物祭」由即日至2023年1月2日強勢回歸，場內逾80間星級品牌攜手推出激筍折扣優惠，與大家開心迎接聖誕！

1.「1折換購賞」 驚喜換購至潮 iPhone13 於購物祭指定星期六或星期日，顧客只要以電子貨幣即日消費滿指定金額，以1折激筍價換購城中至新、至潮產品。包括單一即日消費滿$6,000，Bruno 氣炸鍋可1折換購價$80 (原價($798)、單一即日消費滿$20,000 +，Marshall 藍牙耳機可1折換購價$160(原價$1,599)、單一即日消費滿$60,000，iPhone 13 Pro Max (松嶺綠色、256GB)可以用1折換購 $1,020(原價$10,199) 或 Ogawa Mysofa1折換購 $1,480 (原價$14,800)。

2.「福袋大激賞」再加碼送出近800份限量福袋禮遇，活動期間只要消費滿指定金額，即送你不同精美福袋及商場電子優惠券禮遇，包括型格電器福袋、閃爍星鑽福袋、行山必備福袋、美妝扮靚福袋、健康防疫福袋、滋味美食福袋等等，物品應有盡有，例如型格電器福袋便包括最新推出的iPhone 14 pro max (暗紫色256GB、價值$10,199) 或iPad Pro 12.9吋(太空灰色128GB、價值$8,899)。



另有全場至抵優惠1折優惠商品，包括ABC BAKERY 馬卡龍6粒袋(特價$10.8)、BODY CARE 冷凍治療膏(20ML小枝裝) (特價$6.8)、BODY CARE 練力帶(特價$9)、一燒き肉 Yakiniku One凡於星期一至四下午茶時段 (下午2時半至下午5時) 惠顧套餐，每個套餐即可以1折優惠享用飲品。

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另外還有「皇牌周激筍優惠」將會分兩個階段推出，為大家網羅各式各款人氣商品。包括各款美容美妝產品、人氣戶外用品及運動鞋及各式太子珠寶鐘錶、鑽石戒指、耳環等。

Landmark North 上水廣場Xmas Party Sale 購物祭

日期：即日至2023年1月2日

時間：9am-10pm

地址：上水龍琛路39 號(港鐵上水站A4 出口) 上水廣場

記者：郭秀芳