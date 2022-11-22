【緊張媽媽】近30歲仔出街要申請　港媽管教嚴厲累兒子冇朋友

▲ 個仔都快30歲喇！媽媽真係應該要放手！

「養兒一百歲，長憂九十九」，有網民在討論區發帖，指有一個近30歲的港男朋友，至今仍被阿媽管得好嚴，每次出街都要申請，「佢阿媽仲會打video call畀佢個仔，打嚟睇下佢係唔係真係去咗嗰度。」阿媽過份緊張，搞到阿仔的朋友都怕怕，連累阿仔冇朋友！

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有網民日前在香港討論區發帖，表示近30歲的男性朋友，仍被阿媽管得好嚴，每一次去街都要申請，要向阿媽交代一切，

講唔係咩問題，但係佢每次都要朋友畀埋佢同邊朋友出街，對方叫咩名、電話係咩都要攞埋，話擔心朋友到時有咩事聯絡唔到佢咁點算，如果唔畀電話號碼就會跟埋一齊去。

該網民續指，朋友阿媽取得阿仔的朋友電話後，更試過打電話去確認，問對方是否約了阿仔去街？亦會叮囑他們出街要小心，不要太夜回家，

到出街嗰日，佢阿媽仲會打video call畀佢個仔，打嚟睇下佢係唔係真係去咗嗰度。

對於朋友阿媽的嚴厲管教，該網民反而覺得是阿媽唔信佢個仔，始終都咁大個人，需要這樣管嗎？

有時候都唔想同朋友一齊出街，因為唔想佢阿媽打畀我。

貼文一出，即引起網民熱議，許多網民認為個仔近30歲，媽媽還要這樣管教，教導方法有問題，媽媽應該要放手，「好變態，呢種阿媽好變態」、「投訴佢地虐兒呀！」；有網民憂該港男難找老婆，「你估有冇正常女人肯嫁裙腳仔」、「祝佢未來新抱好運，如果可以要嘅話。依啲呀媽當正自己個仔係自己一部分。」而樓主也表示自己就一定唔會嫁畀佢個仔，定係佢阿媽，也希望佢有未來新抱存在。

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責任編輯︰王明芳