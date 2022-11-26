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【飲茶文化】30+港男以掌拍枱感謝對方斟茶 長輩為自己斟茶要如何表達謝意？

休閒消費 09:00 2022/11/26

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《開心速遞》劇照。

跟一群新舊朋友在某茶莊喝茶，席中有位三十來歲的男士，茶莊主人為他斟茶時，他習慣以掌輕拍茶桌。

我見過人用一隻手指、兩隻手指或以拳頭輕點桌面，卻不曾見以掌拍枱。事後，我向茶莊主人請教這個動作代表甚麼意思。

「代表他對我佩服得五體投地。」茶莊主人哈哈大笑。

「說實話，這個拍枱動作要不得。沏茶喝茶講究特定禮儀，就以別人為自己斟茶為例，大家都習慣以手指輕敲桌面表達謝意。據說古時皇帝曾微服出巡，飲茶期間，他斟茶予臣子，臣子卻礙於要隱藏身份而無法下跪，於是以指代膝叩謝皇上。時至今日，約定俗成，如長輩為自己斟茶，就以拳頭輕點桌面；如平輩，就用兩隻手指點枱回謝；如後輩，僅以一隻手指回敬便可以。」

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此外，古人認為「茶七酒八」是一種有禮的表現。茶七是「茶倒七分滿，留下人情三分」；酒八是對長輩斟酒，應該是八成滿，方便品嘗，也不會溢酒令人尷尬。

茶水沸燙，斟得太滿，客人無法拿住杯子，無福消受好茶，感覺主人家好像不歡迎自己，想下逐客令，所以便有「茶滿欺客」之說。

當放下茶壺時，要小心壺嘴不能正對他人，這個表示請客趕快離開之意。

每當客人杯子空了，為示尊重，主人要為客人不停的斟茶，寓意慢慢喝、慢慢敘。至於客人則應先觀茶色，後小口啜飲，感受生津之樂。

若閣下如我，對飲茶知識與規矩毫無概念，那該怎辦才不會丟架？簡單，端莊而坐，安靜不躁，收起雜念和無謂說話，慢慢柔柔地細味每一口茶的變化，這已是對茶藝文化的尊重和學習。

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撰文 : 藍海寧

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