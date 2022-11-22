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【食用安全 】 7歲女童誤食媽媽「朱古力」　全身抽搐一度入ICU命危

食用安全 11:57 2022/11/22

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熱門 世界盃2022 保暖大法 超能使者 兒童疫苗 法證先鋒V 超市大搜查 MIRROR演唱會 李啟言 靚太安樂窩

廣東江門一名7歲女童，近日誤食媽媽藏在衣櫃裏「減肥巧克力」兩粒後，竟出現心悸、不適等症狀，之後更陷昏迷、抽搐，被送院搶救入ICU一度命危。

綜合内地媒體報道，據27歲的房姓母親稱，她一直為自己體重感到苦惱，直到見到網上銷售一款「燃脂巧克力」，宣稱「隨便吃長不胖」、「不節食月瘦15公斤」標語，令她心動不已，故購買一盒試試。

她按照每天1/3顆用量服下，惟進食後出現冒汗、心悸、口渴，甚至出現興奮到難以入睡現象。故2日後不敢再吃，剩下4粒放在櫃子，豈料被7歲女兒瀅瀅看見，偷吃2粒。

影片推介：

瀅瀅送院後，又出現急性意識錯亂狀態、狂躁症狀，醫生詢問後始知，偷食媽媽購買的燃脂巧克力，猜測或是西布曲明（Sibutramine）中毒，經檢測驗證了醫生的猜測。

醫生之後為瀅瀅進行體外血液淨化治療，目前已康復出院。醫生提醒，市民應從正規管道購買，並妥善保管藥物，避免孩子觸碰。

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責任編輯：羅嘉欣

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