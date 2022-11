【星二代】歌神張學友現身撐細女畫展　疑似17歲張瑤萱曝光打扮時尚

歌神張學友與羅美薇在1996年結婚,兩人育有兩名女兒,分別是大女張瑤華以及細女張瑤萱,張學友的私生活一向低調,鮮有公開家庭生活,而羅美薇息影後,都相當低調,幾乎沒有出席公開活動及曝光。

最新影片推介:

大女張瑤華數年前曾開設社交平台,有幾張近照流出,而細女張瑤萱基本上一張相都沒有,非常神秘。

近日曾任《聲夢傳奇2》評審的瑪姬在社交平台分享多張參觀畫展的照片,她在帖文中留言說:「Congratulations to Ada & Zia on this successful Renascence Art Exhibition!! Thanks for giving a rebirth to death by creating all the stunning art pieces - you surely can’t miss it!」不但留言大讚展覽成功,她更在帖文中hashtag張學友及張瑤萱,另外她亦分享了展覽的海報,海報上寫上「陳竹君x張瑤萱」,另外她亦分享了與張學友的合照。

當中張瑤萱就是學友的細女,今次學友專程到場撐細女的畫展,看來瑤萱似爸爸一樣,充滿才華。而合照中可見,有一個疑似學友細女張瑤萱的少女,留著一頭及肩長髮,穿上一件格仔紋長袖恤衫,內裡穿上貼身短身白色Top,下身穿上爛牛仔褲,相當時尚。

今次由藝術家陳竹君與張瑤萱合作的畫展命名《重生Renascence 》,現場展出多幅畫作及藝術品,從瑪姬分享的影片可見,現場擺放了一個署名「父親與母親」的花籃,相信是由張學友及羅美薇送贈。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

佛系教女

張學友育兒心得採用「佛系教女」,:「我主要係畀意見,接唔接受係佢哋自己。我自己都有自己嘅睇法,衣着又好,談吐又好,佢哋對將來嘅睇法都好啦,但係我都唔會強迫佢哋嘅。」

大女入讀哈羅國際學校

而大女張瑤華早年曾在英國留學,但因為不習慣在英國的生活,加上跟父母長時間分開,學友決定安排大女回香港讀書,為了給女兒最好的教育,學友安排入讀位於屯門的英國貴族學校哈羅國際學校(Harrow International School Hong Kong),收費大約每年由$149,924(全日幼稚園低班及高班)至$203,868(YEAR 12-YEAR 13)(不包括書簿、宿費等雜費)。學費分為三個學期計算:秋季,冬季,夏季。

香港哈羅國際學校鼓勵學生多元發展,尤其著重語言,音樂,藝術,運動等方面的發展。哈羅公學的教育中,低年級的課程並非著重學術和考試,而是著重對於學生興趣的培養。從初班開始,學生被鼓勵參與不同活動,以培養興趣,例如參觀熱帶雨林動物的學校旅行、非洲鼓工作坊、學習中國皮影戲等等。此外,學校會聘請專業人士,教授游泳、音樂、各種外語(例如法語,西班牙語等),務求令學生得以全面發展。

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

【名師試題教室】睇片連工作紙 中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hket App已全面升級,TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」,更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯︰王明芳