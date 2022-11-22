【不老女神】62歲黑木瞳亮相金馬獎　超逆齡生長公開5招保養

▲ 62歲黑木瞳亮相金馬獎，超逆齡生長公開5招保養。

出道42年、現年62歲的日本女星黑木瞳，早前應邀到台灣參加第59屆金馬獎一系列公開活動，先後身穿黑色西裝裙套裝及一襲螢光粉紅洋裝，配同色高跟鞋，亮相多個公開活動，其緊緻肌膚以及苗條的身材瞬即成為一眾媒體爭相拍攝的焦點，在沒有濾鏡、P圖的情況下，仍見黑木瞳的狀態甚佳，活像一名高貴少婦，完全看不出已經年過60。

事實上，這位美魔女不時會向傳媒大方披露其保養心得，除了飲食高度節制外，她亦十分重視防曬及卸妝，為了促進新陳化謝，她更習慣每天泡澡。

最新影片:

1 每天早上都同一個時間點量體重

黑木瞳曾分享，她十分嚴格管理體重，故她習慣每天均會於早上量體重，只有稍微增磅，便會立即節食。所以20歲後，除了懷孕，從來沒有胖超過5公斤以上。

2 跳了40年踢躂舞

黑木瞳從21歲加入寶塚歌劇團開始，上了2年的踢躂舞課程後，就沒有間斷過練習。由於跳舞可有快速燃脂、瘦腿的效果，因此黑木瞳多年來均擁有纖長又勻稱的長腿。

3 每天喝果汁！

黑木瞳每天都要喝杯新鮮果汁，攝取大量維他命C ，常飲不同類型果汁外，也會常喝高麗人參茶補氣，增加肌膚光澤。

4 常常泡澡，防曬

黑木瞳覺得泡澡能讓身體變暖，還能提升身體新陳代謝功能，她更尤其喜歡於早晨進行長時間的泡澡。此外，她又指紫外線會傷害肌膚，加速老化，因此自己每逢出外，均會全方位進行防曬，如一年四季都戴著帽子、圍巾，並且習慣戴手套。

5 看中醫

黑木瞳到台灣接受訪問時，便透露有尋找中醫調理身體的習慣。

點擊睇黑木瞳更多靚相：

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

責任編輯：羅嘉欣