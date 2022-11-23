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【自動轉賬】申請信用卡自動轉賬金額達999萬 曾智華：俾人偷卡破產都唔掂

休閒消費 11:17 2022/11/23

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熱門 世界盃2022 保暖大法 超能使者 兒童疫苗 法證先鋒V 超市大搜查 MIRROR演唱會 李啟言 靚太安樂窩

申請信用卡，自助轉賬金額達999萬。

上周三，到九龍城廣場泊車，消費100元有一小時免費，於是，取車前到超市隨手買點日用品。

但見門口有兩位推銷員，熱誠落力推銷集團信用卡。我肥碌小小被打動，好啦，反正免年費，攞多張卡都無乜壞。

埋顧客服務處填申請表及自動轉帳表，只二十分鐘，一切掂晒，效率特高。

一星期後，收到銀行的「自動轉帳確認書」，睇睇，立時成個彈起！

點解？因每次轉帳的最高金額，竟是$9,999,999，即一千萬元找一蚊！

嘩！個心離一離。若有人偷咗我張卡，狂買，咁小弟咪破產都唔掂？更甚，邊個授權百貨集團將我個限額set到天咁高呢？為乜申請卡時，職員一句都唔講呢？

最新影片推介：

擔心發生「災難」，即時揸車去九龍城廣場，衝埋顧客服務部，見到同一女職員在猛向其他客推銷。排隊，終於到我，即問：「小姐，點解轉帳金額會高到一千萬元？你哋公司管理層有無要求向客人事先解釋，問准approval？點解set到更天咁高，有這種需要嗎？」

「......」女職員好似少少一嚿雲，唔知點解釋。

「麻煩你，即刻替我cut卡，我也會到銀行停止自動轉帳，之前，會透過櫃員機找清數！」你係我都會㷫啦：「請你通知高層，我會跟進投訴！」

從來未見過要求備用一千萬元轉帳額，買遊艇咩？

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撰文 : 曾智華

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