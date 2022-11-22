【世界盃2022】萬人迷碧咸曾歷脫髮危機　靠167元生髮噴霧重拾自信

▲ 碧咸曾歷脫髮危機，靠167元生髮噴霧重拾自信。

英格蘭昨日（21日）迎來B組首場分組賽，英格蘭以6：2大勝伊朗。一眾球迷除了關心賽事外，賽場也意外迎來另一焦點，就是前英格蘭隊長、有「萬人迷」之稱的碧咸（David Beckham）亦被拍到現身賽場觀戰，令觀眾不禁感嘆，碧咸外表仍是帥氣十足。

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本屆世界盃在卡塔爾舉行，現年47歲的碧咸昨日被拍到現身球場觀賽，身穿正裝的碧咸十分有型，也引發網民討論，讚嘆即使到現時他仍然是最帥：

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但其實一直帥氣十足的碧咸，也曾被指陷入「脫髮危機」。有英國媒體在2020年5月，就曾拍到碧咸開車載著愛女Harper前往購物，見到他的頭頂髮量愈來愈稀疏，並露出大片頭皮，更指碧咸早在2018年已進行植髮手術，但仍未能挽救髮量。

在禿頭照被瘋傳數天後，碧咸一度在IG分享自拍跑步片，似是展示跑步時飄揚的濃密頭髮，為外界的質疑聲音來個大反擊。

而據《Daily Star》報道，盛傳碧咸所用的其實是一款價值英鎊18元（約港幣167元）的生髮噴霧。該款用品有多達12隻色，並標榜能改善脫髮及促進頭髮生長。

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脫髮，在中醫角度屬「疑難症」，即不容易根治之症。究竟人為何會禿頭？TOPick 綜合了中西醫意見如下。

註冊中醫師李廣冀博士曾指出，女士因產後、更年期容易發生脫髮，一般是氣血不足，體內女性激素由旺盛減弱導致。但男士較易中招，原因是男士們體內有較多男性賀爾蒙，當中的二氫睪酮（DHT）會使毛囊萎縮導致較容易造成脫髮。部分女性若或受遺傳及壓力影響下，致男性賀爾蒙偏高，也會令脂溢性脫髮的風險也會相對增加。

註冊中醫師邱宇鋒就曾受訪稱，部分食物傷髮，不宜多吃。比如辣椒：味辛，性熱，能驅寒。但經常吃辣，或本身濕熱、陰虛的人再食辣，更傷陰血，形成內熱，會過份刺激頭皮。

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而遺傳因素也是導致脫髮的一大主因。根據仁安醫院資料顯示，95%男士脫髮是受遺傳影響，頭皮上不同位置的毛囊對男性荷爾蒙Dihydrotestosterone（DHT）有不同程度的反應，DHT會加速頭髮的生長週期，使頭髮脫落。遺傳會使前額及頭頂的頭髮毛囊較易受DHT影響，而位於後枕的頭髮則較少受影響，所以後枕較少出現禿髮。

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責任編輯：羅嘉欣