【釣魚詐騙】網民收假冒HKTVmall釣魚短訊　被盜用信用卡失3萬元

▲ (警方提供)

警方今日（22日）表示，日前有網民在討論區分享指，收到假冒網購平台HKTVmall發出的SMS短訊，聲稱其戶口狀態異常，並附上釣魚連結，網民不虞有詐，點擊連結進入與真實HKTVmall 網站極似的假網站，並留下登入憑證、信用卡資料等，結果信用卡被盜用，痛失3萬元。

警方表示，細看之下，這個假冒SMS的發送人是「HKTVmall」，相信騙徒是漁翁撒網式發送，而手機系統會把來自「HKTVmall」的SMS認作同一發送人，令真假SMS混在一起，令人難以辨認發送來源。這個手法與去年假冒銀行SMS同出一轍。

至於要如何區分，警方指該釣魚短訊的最大的破綻，是SMS內嵌連結的網址域名與真正 HKTVmall 域名 (www.hktvmall.com) 截然不同，稍加留意便可識破。如有懷疑，可在守網者網站的「防騙視伏器」輸入可疑網址，檢查有否可疑之處。

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責任編輯：余思嵐