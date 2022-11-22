【大學科研】科大發現改進mRNA 尾鏈序列可增效高達 10 倍   同時不增成本

▲ 科大研究人員發現合成信使核糖核酸(mRNA)新方式提高 mRNA 疫苗及藥物成效、或能減低副作用。 (梁偉榮攝)

香港科技大學一隊合成生物學家近日發現通過改進信使核糖核酸(mRNA)尾鏈序列，可提升mRNA的蛋白質生產效率最高達 10 倍，而生產蛋白質的持續時間亦延長了一倍，有關發現已在科學期刊《分子療法 一核酸》的線上版發表。

合成的 mRNA 能指導細胞生產不同的蛋白質用以對抗病毒，是近年一種新興用以製造疫苗和藥物的有效技術。不過，要製造足夠的蛋白質，跟傳統藥物一樣需要使用較高劑量，同時亦需要多次使用。

科大團隊研究改進mRNA技術，目標令到mRNA可以製造更多的蛋白質及製造蛋白質時間增加，令到療效更顯著及持久。團隊用了三年的時間，反覆測試 mRNA 尾鏈序列的不同組合，發現數個能大幅提升 mRNA 蛋白質產出量的尾鏈序列。

新型尾鏈序列，較一般合成mRNA 的普通尾鏈序列相比，能在人類細胞及小鼠身上生產多3至10倍的蛋白質，而生產蛋白質的持續時間亦延長了一倍，一般舊技術會在體內存在1日，而新型尾鏈序列的mRNA能在存在2至3日。

領導研究團隊的化學及生物工程學系助理教授曠怡表示，不同的mRNA都會受益於改進後的尾鏈序列，而且不增加成本，更可以現有的技術並用，即使mRNA容量減半，仍可生產更多蛋白質，相信能在提升了後的同時降低治療成本。

曠怡期待與藥廠合作，盡快將新技術投入臨床實驗，希望最少能讓藥物效用翻三倍，同時又不額外增加成本，認為「打少啲針病人都冇咁痛苦。」

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記者：李榮忠