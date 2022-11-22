【聖誕節2022】太古糖廠街白色聖誕市集　唱作歌手+新晉本地樂隊表演

▲ 今年聖誕，糖廠街將一連4天舉行主題為「Bloom & Beyond 太古地產聖誕花園」的白色聖誕市集。（商場提供）

適逢太古地產50周年，今年聖誕將於糖廠街舉行主題為「Bloom & Beyond 太古地產聖誕花園」的白色聖誕市集，為大家帶來繽紛難忘的聖誕節，共同歡度佳節！

市集各個角落由多達5,000朵鮮艷奪目的經典紅色聖誕花點綴，令人驚豔的特色聖誕花是由姐妹公司國泰航空及太古酒店提供的舊布料升級再造而成，讓訪客置身「再造花海」之中，感受不一樣的聖誕節，是不容錯過的打卡熱點。而今年聖誕市集的焦點亦包括三個打卡熱點，分別為「無限花園」、「萬花世界」和「聖誕花亭」，讓訪客和親友共享聖誕佳節的溫馨時刻。

市集將設有29個以聖誕和繁花為主題的攤位，提供各式各樣的聖誕精品、節慶美食和飲品，更會呈獻一系列現場娛樂表演及兩個特色工作坊，締造難忘聖誕回憶。所有節慶美食及特色飲品將由香港東隅酒店、糖廠街餐廳enoteca、Pici以及「糖廠街市集」特定商戶提供。訪客可以外賣形式，盡情品嚐各種聖誕節日美食！精選聖誕佳餚及飲品包括 : 芥末蜜糖火腿漢堡，椰棗拖肥蛋糕，松露火雞餡水管麵，意大利提拉米蘇芝士蛋糕，香料熱紅酒，香濃朱古力及其他聖誕特色飲品。

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今年市集表演嘉賓陣容強勁，當中包括唱作歌手張進翹（Mansonvibes） 、吳林峰、新晉本地樂隊Pandora以及爵士名伶張貝芝。市集亦將為大家帶來一連串精彩絕倫的演出，包括話劇及雜技表演。最令人期待、不容錯過的表演必定是聖誕園丁巡遊「Time to Bloom!」，誠邀市民大眾一同參與這個充滿聖誕氣氛的派對！香港小莎翁和其他表演團體亦會為市集呈獻傳統表演，將為市集帶來歡樂的節日氣氛！

一如以往，今年白色聖誕市集籌集所得善款將全數撥捐「愛心聖誕大行動」。今年市集由8位本地大學生策劃及執行，盡情發揮想像，實踐創新意念，帶來獨有、充滿節日氣氛的聖誕體驗。

記者：王嵐