解決手腳冰冷症　黃子艷醫師

過了立冬，天氣漸漸轉冷，對於長期手腳冰冷的人，又要面對如何好好地過冬！

在中醫的角度，手腳冰冷是一種病徵而並非一種病症，正確稱之為「肢冷」。對於箇中原由，每個人也不盡相同，須要理解分析，才可以找出適當方法改善。一般病都分其因由為1. 外因、2. 內因和3. 不內外因。

如果單單是因為「外在因素」，例如經常要進入空調溫度過低的房間做長時間靜態活動或文職工作、身處寒冷室外環境還加上正颳大風或風雪飄搖地方等，所引致的長時間手腳冰冷，這樣就以外在的方法解決，也就是每當走去該等寒冷地方前，加添些適當的保暖衣物；進入溫度過低的商場前穿上外套或戴上頸巾，在寒冷的季節在室外穿上適當的保暖毛衣、棉衣等。尤其注意保持頸背部溫暖，督脈和足太陽膀胱經都有許多穴位分佈在背部，影響頭、項、目、背、腰、下肢和神志健康。所以若然剛剛受寒不適，回家快點用風筒以暖風吹頸背幾分鐘、浸暖水浴或用花灑以暖水沖頸背五分鐘等，都有助驅寒。

「內因」主要是陽虛，陽氣不能煦溫運四肢，也有機會為陰虛，陰損及陽。陽虛包括心、脾、腎的陽虛，心陽虛者，面蒼白或面青，胸悶等；脾陽虛者，腹冷、大便溏不成形、喜熱飲等；腎陽虛者，易感冒、疲倦、腰膝酸、夜尿頻等。<<傷寒雜病論 >>有記載: [夫病者，手足寒，上氣，腳縮，此六腑之氣絕于外也；]，六腑包括膽、小腸、胃、大腸、膀胱和三焦，其功能主要是吸收、傳化水穀精微和儲存精氣。所以這裡明顯指出飲食和消化運作與手足冰冷的直接關連。稍後附有兩款湯水，加味玉屏風湯和加味桂枝湯，以改善陽虛，可供參考。

「不內外因」廣泛包含社會風俗、生活習慣、情志等等因素。近年有些人，不論男女肥瘦，主要以節食來追求身形纖瘦，一味認為擁有纖瘦身型就是美！為求達到目的，他們流行以控制穀物攝取，即是戒食澱粉質類的食物，例如戒食米飯，發現他們部份人也出現長期肢冷。要明白，除葡萄糖外，食物中的澱粉質是最容易被消化、吸收和轉化為能量，所以澱粉質是簡單直接的熱量來源，有助提升機體陽氣；近幾年，年輕婦女流行穿超短褲來展示美腿，但沒有注意保護肢體溫暖，令寒邪入侵，久而久之，容易導致手足冰冷。當然順應潮流過活是自然而然的事，但是一些所謂潮流的事和物，是否適合自己、自身所處的地域、其自然環境和天時氣候，這值得思考。

重申在中醫學的角度來看，手腳冰冷即肢冷是一種病徵。有些人手腳冰冷兼怕冷，但有些人雖然手腳冰冷，但他們不怕冷。尤其肢冷但並不怕冷的人，大多數體內裡陰虛以致存虛火，一般助陽湯水易令他過於溫補並上火，可能引致口舌生瘡和多夢難眠。所以有不同病徵的人，建議去看中醫，尋找箇中原由，接受適當醫治。

湯藥：一人份量

加味玉屏風湯 : （一般陽虛者適用）

炙北耆 四錢至一両 白朮 三錢 防風 三錢 枸杞子 四錢 瘦豬肉 四両

注意：高血壓患者建議炙北耆用一両，既可以助陽而不使血壓提升。

加味桂枝湯: (心脾陽虛者適用，孕婦和體質燥熱人士忌服)

桂枝 三錢 炒白芍 三錢 炙甘草 二錢 生薑 三錢 大棗 十二枚 白朮 三錢 瘦豬肉 四両

煮法：瘦豬肉切塊，飛水（即是在熱滾水拖）一分鐘，拿起備用；把藥材和肉放入湯鍋，加入白開水一公升（約四飯碗清水）或以上，放小許鹽調味，猛火滾起後轉中或細火（視乎所用爐具火力的強弱），煮大約45分鐘至1小時，倒出湯和肉，既可飲湯，也可吃肉。

▲ 位元堂註冊中醫師黃子艷提供

參考文獻：

1. 防癌膳食-策略與療法, 侯平, 國際藥膳食療健康長壽與癌症高峰論壇2020特刊, 第16頁

2.雜病論輯校, 張仲景原著, 姚廷周輯校, 中醫古籍出版社, 2002.7 第40頁

3.百度百科：形寒肢冷

(特約)