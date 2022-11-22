唱作新人張蔓莎捱出新歌《自生自滅》　赴東京取景拍MV

▲ 張蔓莎

唱作新人張蔓莎（Sabrina）今年正式進軍樂壇，推出首支個人創作單曲《剎那的》。由她親自作曲並聯同鍾說填詞，即奪香港電台中文歌曲龍虎榜第3位，新城勁爆流行榜第2位。

Sabrina繼後再推出歌曲《到時見》、《未算壞》，每首歌曲MV均大玩不同風格，製作極具認真，《到時見》更橫掃903專業推介第2位、香港電台中文歌曲龍虎榜第2位、新城勁爆流行榜第2位，絕對是2022年樂壇新勢力。

而Sabrina今年第4首推出的最新歌曲《自生自滅》，將於今晚（11月22日）10時上架，取景地點是眾多香港人的「第二家鄉」－日本東京。

失落遊東京

她第一首描寫失戀歌曲《自生自滅》，聯同Goo Chan作曲、小克填詞，MV沒有用上之前3首歌的虛擬空間，而今次是切實回到現實世界，背景更是在疫情下，港人久別的東京。

MV描述女生帶着戀愛傷患，獨自失落溜躂東京，Sabrina在片中吃着吃着，雪糕、番茄、生日蛋糕，嘴甜卻心苦，沉醉失戀，更苦苦孤獨唱K歌。

Sabrina說：「今次MV是一個實實在在，大家都會去到的地方，亦是我很真實的感受，讓小克填詞之前，我給他填寫一些個人感受，歌詞中的紋身，是因為曾經一個男朋友是有紋身，就放到歌詞中。」

再踏足東京

今次MV是11月初去到東京拍攝MV，Sabrina回想上次踏足東京已經是3、4年前，最近各地疫情減退，終於有機會踏足東京。

她說：「落機時超開心，開心大叫終於可以呼吸到日本的空氣。想起某年去日本很頻密，1年去了4次，之前拍過1個日本的廣告，希望之後再有機會到日本工作。今次行程緊湊，通宵機去到，相隔數小時便投入拍攝，連續2、3日不停走景，雖然時間緊迫，但與攝影隊拍攝得很開心。」

失戀去旅行

Sabrina透露，過往曾想過趁失戀去旅行，但都恰巧遇到工作，所以就將獨自去旅行的計劃放到新歌MV中，她說：「在歌曲中放大自己失戀的感覺，我唱這首歌時都將自己的感覺放大，這首歌的傷心有一種淡然的感覺，今次無論MV及歌唱演繹，都不是一下子歇斯底里釋放情緒。」

遇到失落時，Sabrina不會刻意找方法令自己開心，反之享受浸沉於沮喪感覺：「有些人不開心會去shopping、食雪糕等，我是自生自滅派，自己會沉淪在emo（沮喪）世界，感覺很享受，感覺自己像正在拍攝MV一樣，讓自己瘋狂沉淪而不吃東西，這首歌是其中一面的我。」

Sabrina表示自己一直渴望寫失戀歌曲，今次終能如願以償。

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