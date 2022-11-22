【330故事館】港男靠單親母日打兩份工養大　戰勝抑鬱症盼報親恩：想做個稱職仔

▲ 港男年幼喪父，曾沉迷賭賻酗酒，並患上抑鬱症，最終重返正軌。

「我認為這個病，重新帶給我正面的人生，讓我現在可以重上正軌，過一些正常的生活模式。」回想自己四十多年人生路的起伏，崔建國的感悟是：抑鬱症帶給他的，不只是人生低谷，還有人生轉變的契機。

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由小六升上中一的那年，有天建國下課回家，突然有警員到他家拍門，說他的爸爸過世了，他的人生就此劇變。年幼喪父，曾經有一段時間他都無法走出陰霾。長大之後，他一直沉迷酗酒，「那時飲到好似無晒希望咁。然後，自己唔知點解就去了澳門賭錢，欠下了債連累了家人。」那段迷失的日子，前路茫茫，尤如他人生的最低潮，幸好他的家人在那段時間，給了他很多幫忙。

後來他遇到外展社工，經輔導後才發現自己原來患上抑鬱症。漫長的康復道路就由那時開始，這亦是讓他的人生重回正軌的契機。「我住過過渡期宿舍，然後醫生寫信轉介我到新生會的庇護工場。」在工場內，他接受一系列的培訓並獲得工作機會，慢慢讓他重建正常的生活模式與自信心。「定時服藥，早睡早起，有時會做運動。工場也給我機會參加繪畫班，想不到自己原來有一點點藝術天份。」透過繪畫，他發現自己的潛能；當作品被選中參加畫展，會讓他特別感到開心。

另一方面，庇護工場的工作機會也讓建國得以維持經濟能力。「爸爸過世後，要由媽媽一人做兩份工照顧我們。現在我也可以做一個稱職的兒子，可以照顧她、給她家用買些吃的，總算是改變了自己。」在庇護工場的工友眼中，他是個細心、無私的夥伴，他經常會主動關心其他工友，幫助他們解決困難，又會組織迎新活動給新來的工友，希望新工友更容易適應新環境。

雖然復康是一段漫長的道路，卻也讓建國深深體會一個道理：「不要輕易放棄自己。放棄是容易的，但如果堅持就一定可以改變。」即使在逆境中，總能活出有意義的角色。建國希望自己的故事可讓公眾更了解復元人士：「精神病是可以康復的。希望公眾不會動輒便標籤我們。」

新生精神康復會一直致力在社區推動復元概念，支援復元人士尋回他們自身的優勢與強項，並推廣身(3)、心(3)、靈(0)健康。新生會提供多元化的職業復康服務，並開設四間庇護工場，旨在提供特定設計的工作環境，讓精神病康復者及不同能力的殘疾人士參與多元化的工作訓練，並可獲取訓練津貼。社區融合的工作訓練促進服務使用者發揮潛能，提升自信，並透過工作融入社會。詳情歡迎瀏覽網頁：https://www.nlpra.org.hk/

標題經TOPick編輯修改，原題為《年幼喪父曾沉迷賭賻酗酒 抑鬱症康復者建國：「這個病讓我人生重回正軌」》