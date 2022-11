【BB來了】倪晨曦誕第二胎報喜　Elva：每天都充滿著百分百幸福感

恭喜恭喜!倪晨曦(Elva)今天(11月22日)下午在於社交平台發帖文,宣布自己早前已成功誕下第二胎,取名為Evren!

Elva上載一家四口大手疊小手的相片,畫面溫馨又可愛,不少藝人,如:連詩雅、雨僑、李靜儀(Heidi)也有留言祝賀!

Elva:百分百幸福感

Elva在社交平台上分享自己再為人母的心情,指自己每一天也有百分百的幸福感,實在令人羨慕:

Welcome the newest addition to the family, Evren! The wait is finally over, our little man has arrived on Nov 17th, 2022!



家裡的第二個小寶貝終於也來了

忙碌的日子會變得更加忙碌

但媽媽每天都充滿著百分百幸福感

自己好好休息了幾天

享受和小寶貝獨一無二的親子時間

可能是在媽媽肚子裏吸收的太好

一出生已經8磅8 將近54cm的身高

大隻到讓我懷疑人生😂

接下來 我們就是一家四口了!👨‍👩‍👦‍👦



#familyof4

#welcometotheworldbabyEvren