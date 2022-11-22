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【超能使者】劉穎鏇+葉蒨文+伍樂怡成民選女友　網民渴望成陳山聰享齊人之福【多圖】

娛樂 19:08 2022/11/22

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熱門 世界盃2022 保暖大法 超能使者 兒童疫苗 法證先鋒V 超市大搜查 MIRROR演唱會 李啟言 靚太安樂窩

劉穎鏇、葉蒨文和伍樂怡都大受歡迎！

TVB劇《超能使者》的高勇（陳山聰飾）既與Icy（葉蒨文飾）拍拖，分手後又跟Open姐（劉穎鏇飾）態度曖昧，令不少網民為之羨慕。

不少網民討論並投票選出心水超能女友，其中劉穎鏇、葉蒨文和「阿七」伍樂怡都大受網民愛戴。

【超能使者】劉穎鏇新劇騷「最強Body」　Tiffany穿三點式怕醜：缺自信心【多圖】

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劉穎鏇

劇中飾演「Open姐」的劉穎鏇自小在美國洛杉磯生活，她於2016年港姐亞軍暨最上鏡小姐，喜愛打籃球的她擁有高䠷身型及姣好身材，是不少男生心目中的女神。

回港發展的劉穎鏇未有放棄學業，她於完成藝員訓練班後不惜要半工讀，以遙距方式繼續上課，終取得工商管理學士學位。

【超能使者】葉蒨文為性感水著演出激減11磅　學霸兼舞林高手棄高薪入娛圈【多圖】

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葉蒨文

「Icy」葉蒨文於2016年參加港姐後加入TVB，她因拍攝《愛·回家之開心速遞》的Candy一角而入屋，甚有觀眾緣。

名校出身的她多才多藝，而且經常參與慈善活動，絕對是內外兼備。

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伍樂怡

參加2017年港姐而入行的「阿七」伍樂怡有民選港姐之稱，縱然失落港姐三甲，卻贏得觀眾歡心。

加拿大出生的她家境富裕，除了發展演藝事業外，亦投資逾十萬創立個人滑水衣品牌及與兄長合資開設健康貝果網店，成為商界女強人。

最新影片：郭柏妍專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

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劉穎鏇 葉蒨文（演員） 伍樂怡 娛樂人物職業 演員 超能使者 電視劇 TVB 娛樂機構 娛樂行業

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