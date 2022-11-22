【世界盃2022】英格蘭首戰大勝球員狀態好　領隊邀大嫂團豪住近百億郵輪︰讓球員放鬆

▲ 英格蘭領隊修夫基邀請球員的大嫂團於世界盃期間豪住近百億郵輪，並容許球員與太太女友見面，讓他們放鬆。

2022年卡塔爾世界盃正式展開，英格蘭於第二日賽事登場，以6比2大勝伊朗，士氣高漲。一班球員狀態好，或許與領隊修夫基（Gareth Southgate）容許他們有放鬆時間有關，因為修夫基今次大方安排球員家屬和大嫂們入住價值近百億港元的新郵輪，並准許球員與家人見面。

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基於今屆世界盃主辦國卡塔爾的風俗民情及法律，禁止包括球員、球迷及性工作者等人，於賽事期間與夫妻以外的對象發生性行為，違例者可能面臨7年刑期。而各國參賽球隊隨之禁止球員與另一半會面，但英格蘭卻反其道而行，重金邀請球員家屬和另一半入住全新豪華郵輪及與高級酒店，因修夫基認為「讓球員感到舒服和放鬆很重要」。

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據英國《鏡報》報道，英格蘭球員的家屬和大嫂們會入住價值10億英鎊（約92.5億港元）的MSC地中海全新豪華郵輪上，而這艘郵輪會停在多哈海灣。

▲ 全新豪華郵輪MSC World Europa。（官網圖片）

擁世界最高遊艇滑梯

這艘可以承載6,762人的豪華郵輪被形容為「超現代化的大都市」，共有2,633間客艙，大部分客房都有床、衣櫃、浴室和電視，最豪華套房一晚索價高達6,000英鎊（約5.6萬港元），包括一個大露台、一個私人漩渦浴缸、全景落地窗、獨立餐廳和客廳區域。

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一眾球員太太和女友們在郵輪不愁寂寞，因郵輪上還擁有6個游泳池、14個熱水對流池和一條643英尺的漫步大道，更有一個達11層樓高的遊艇滑梯，是世界上最高的滑梯。另有13家餐廳、30多間酒吧和咖啡廳、運動場，以及擁有1,153個座位的劇院，可供一眾客人欣賞電影或觀看世界盃賽事。

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家庭成員可住皇室級酒店

而其他家庭成員可下榻五星級酒店Marsa Malaz Kempinski內，座落於專屬的珍珠島嶼上，最貴的皇家套房一晚索價16,500美元（約12.9萬港元），有專屬廚師及24小時管家服務；酒店還提供面部護理服務，以紓緩賽事期間的緊張，若英格蘭隊輸球，還可以做減壓按摩服務，一次收取170英鎊（約1328港元）。

不過，基於疫情考慮，英格蘭足協只安排球員家屬和大嫂們入住豪華遊艇，球員在比賽期間不能登上這艘遊艇，只能出外見面。

▲ 其他家庭成員可下榻五星級酒店Marsa Malaz Kempinski內，座落於專屬的珍珠島嶼上。（官網圖片）

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責任編輯︰林綺玲