【法證先鋒V】首兩日開工即拍情緒崩潰戲　鄭俊弘感激黃宗澤帶入戲：辛苦但享受

▲ 鄭俊弘演出到位，獲網民讚賞。

台慶劇《法證先鋒 V》日前已經首播，鄭俊弘（Fred）之前有參與《法證》系列演出，被列為第五輯「元祖」陣容兼備受關注。

在《法證先鋒 V》飾演余星柏（黃宗澤飾）頭號弟子湛霆的Fred，工作嚴謹認真，可惜因在闊太Michelle被殺案中搜漏證物，令PR公司老闆韋建邦（陳少邦飾）坐冤獄，建邦太太美寶（孫慧雪飾）期間還意外流產。

此外，加上湛霆之前跟進的Case鬧上法庭，法證備受千夫所指，自覺愧對師傅及自身專業的湛霆因而信心盡失，及後劇情更揭出湛霆一直有服食鎮靜劑。

▲ 湛霆又要代表法證出庭接受辯方律師嘅連番狙擊。（TVB提供）

昨晚一集，Fred數個場口均表現出色，錯愕、自我質疑、內疚及不甘心等不同情緒演繹到位。

尾段星柏帶湛霆到海邊散心，並問湛霆：「好委屈呀？你估唔到自己咁細嘅錯，令到一個人坐咗四個月冤獄，冇咗個小生命，定全世界批判你？」

此時抑壓多時的湛霆終爆發並委屈道：「條繩喺飾物盒我點會睇到，個兇手還原咗現場，我又點會知，換轉其他人都唔會知啦，只係啱啱發生晒喺我身上。」不過星柏卻冷靜地指出法證就是要搜查出別人不知道的真相。

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昨晚又有眼利網民發現Bosco鼻子驚現離奇紅印，尤其與Fred的海灘場口更是明顯，即使架了墨鏡紅印仍清晰可見。求證監製Ben離奇紅印出處，Ben笑謂：「其實係想暗間交代少邦個角色連Bosco都打埋，所以Bosco喺海邊都有話自己個鼻仲痛緊。」

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願接受挑戰

Fred受訪時透露原來首兩天開工，便要拍攝與黃宗澤（Bosco）海邊真情剖白戲，幸好二人順利過關：「第一、二日開工已經要拍情緒戲，當時我同Bosco都未係好熟，未有嗰種信任同關係，但導演就猛話：『你得嘅！』好彩最後都OK，Bosco非常之好，佢嘅功力令拍攝非常舒服，大家都知道做感情戲個對手好緊要。呢個角色喺第四同第五輯嘅分別好大，希望帶到新鮮感畀觀眾。」

Fred又謂很開心能挑戰自己，一口氣拍攝這麼多沉重場口：「我好享受準備演呢啲戲嘅過程，係辛苦同唔好受，但作為演員我係鍾意嘅。最主要嘅準備功夫都係心情，例如下晝拍唔開心嘅戲，咁就要成朝都要Keep住唔開心，要不斷嘗試代入角色嘅心情，雖然好多都係憑空想像，但都會處於一個好唔開心嘅狀態，感覺係辛苦嘅。」

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