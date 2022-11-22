【呢鋪開乜︰開壇】蘇民峰糾正大眾對生命線謬誤　教一眼睇出「臨尾幾年」點過

▲ 蘇師傅要4位J2ers紮馬，睇下各人健康狀況。

由蘇民峰夥拍4位J2ers倪嘉雯(Carmen)、陳欣茵（Sonya）、黃嘉雯(Carmaney)與陳國麟(Doniven)主持的《呢鋪開乜︰開壇》，解答風水命理疑難。蘇師傅今集講的主題是「健康」。

節目一開始蘇師傅就要求4人紮馬，試試他們的耐力，開頭每人都姿勢十足，但未夠10秒情況已急轉直下，有人開始腳震、亦有人要用手撐住借力。

【呢鋪開乜︰開壇】蘇民峰毛孔出血靠一事醫好 教只憑印堂睇清一個人性格

「健康」等同「長壽」？

原來師傅想知道他們身體狀況，配合今集主題「健康」，Carmen指一般人會將「健康」等同「長壽」，師傅解釋以前人生70古來稀，社會轉變所以會有不同看法︰「長命嘅定義要跟社會形勢變。」

至於以前一直都講「耳珠大長命」，到底有冇根據呢？師傅表示耳仔代表體力，耳朵大隻小朋友會特別頑皮，因為精力充沛，他中大讚Sonya小時候一定十分聽話︰「因為你耳仔細隻體力唔夠，玩兩玩就攰，所以易教。」

▲ Sonya話小時候被讚好乖，師傅解釋因為她耳仔細體力差，冇力扭計。

糾正謬誤

Doniven問到有無辦法知道「臨尾嗰幾年」點過︰「健康長命就話啫，病住長命要喺醫院過就好慘。」

蘇民峰指有得看，從雙眼的黑白分佈及眼神，大概可以睇到「臨尾個幾年日子」怎過，不過師傅又糾正一般人對生命線的謬誤，原來長不代表長壽，短又不代表短命︰「短係代表體質比較早衰退，每下愈況大病連年。」

今集有觀眾提供掌相，請教蘇師傅生命線上有「島紋」作何解釋，豈料一說便發現4位J2ers都有同樣「島紋」，令大家十分害怕。

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