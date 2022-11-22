【日本旅遊】日本6大賞雪景點推介　世界遺產之一+夜間點燈活動

▲ TOPick推介6大日本賞雪景點。

去日本除了賞櫻、賞楓外，踏入冬天當然要賞雪！在香港的冬天沒有雪景，如果想享受雪景，日本12月下旬至2月之間，絕對是日本欣賞雪景的好時機。今天，TOPick推介6大賞雪必去的景點，讓大家可以親自體驗「白雪雪」的日本風景。

1.小樽運河

▲ 小樽運河。（圖片來源：Trip.com）

北海道小樽市是北海道觀光地之一，小樽運河是小樽的著名景點之一，運河全長1140公尺，石造倉庫帶點歐陸風情，每年的11月到隔年2月期間，當地會舉辦「小樽雪物語（小樽ゆき物語）」，河邊充滿燈飾，加上雪白的場景，大家可以享受歷史建築物與燈火的光景，期間會有「象徵樹」浮球玻璃蠟燭在水面上漂浮。

地址：北海道小樽市港町4

交通方法：從JR「小樽站」步行約10分鐘

2.兼六園

▲ 兼六園。（圖片來源：官網）

「兼六園」位於石川縣，是江戶時代具代表性的大名庭園，與水戶的偕樂園、岡山的後樂園同為日本的三人名園，亦是人氣景點之一。「兼六園」是雪吊造景最知的地方，「雪吊り」即是日本庭園師用繩子來保護樹木的一種造園技術，以免積雪會壓倒樹木彎枝。踏入11月，多達500名庭園師會在園內進行「雪吊」，大約在12月完成「雪吊」技術，而拆掉「雪吊」則是每年的3月15日，如果想欣賞壯觀的「雪吊」場景，就要把握時間到訪。

地址：石川県金沢市兼六町1

交通方法：

東京出發：搭乘北陸新幹線至JR金澤站／新宿巴士總站搭乘夜行巴士至金澤站西口。

名古屋出發：搭乘特急白鷺至JR金澤站／搭高速巴士至金澤站。

往來JR金澤站到兼六園口巴士總站交通的「兼六園Shuttle」為毎日運行。

JR金澤站搭乘路線巴士至「兼六園下・金澤城」下車。

3. 金澤城

▲ 金澤城。（圖片來源：石川縣觀光連盟）

金澤城位於「兼六園」附近，大家去完「兼六園」，可以順路到金澤城欣賞雪景，金澤城是江戶時代所留下的古代築城，城內的石川門及三十間長屋等都保留了建築時原始的模樣，被視為國家重要文化財產之一。踏入冬季金澤城會鋪上了一層層白雪，如同古代劇中的情景！金澤城公園還會推出夜間點燈活動，感覺更夢幻。

地址：石川県金沢市丸の内1-1

交通方法：

從東京出發：搭乘北陸新幹線至JR金澤站／新宿巴士總站搭乘夜行巴士至金澤站西口。

從名古屋出發：搭乘特急白鷺至JR金澤站／搭高速巴士至金澤站。

來往JR金澤站到兼六園口巴士總站交通的「兼六園Shuttle」為毎日運行。

在JR金澤站搭乘路線巴士至「兼六園下・金澤城」下車。

4. 白川鄉

▲ 白川鄉。（圖片來源：官網）

說到雪景，當然不少得白川鄉，岐阜縣的白川鄉是日本世界遺產之一，白川鄉合掌村的建築物以日本古代住宅的合掌而造成，是世界遺產註冊的合掌造古建築村落。「合掌造」是一種獨特的日本建築風格，通過將木樑組合成山形而建造。從外面看起來，如同雙手合十的形狀，又名「合掌屋」。在降雪量較大的期間，還會舉行白川鄉的冬季點燈活動，冬季到白川鄉一定要做好保暖措施。

地址：岐阜県大野郡白川村荻町

交通方法：

從東京出發：

東京車站搭JR北陸新幹線至金澤站，接著從JR北陸本線金澤站搭「濃飛巴士／北陸鐵道巴士（75分鐘）」

於東京車站搭JR北陸新幹線至富山站，在JR北陸本線富山站換乘「濃飛巴士／富山地方鐵道巴士（70分鐘）」從新宿高速巴士總站出發：搭高速巴士「新宿～飛驒高山線（京王巴士／濃飛巴士5小時30分鐘）」，於高山濃飛巴士中心轉乘開往白川郷巴士「濃飛巴士／北陸鐵道巴士／富山地方鐵道巴士／加越能巴士／イルカ交通（50分鐘）」

從名古屋出發：

JR東海道本線名古屋站搭乘「岐阜巴士（165分鐘）」。

5. 貴船神社

▲ 貴船神社。（圖片來源：eiheideichein twitter）

位於京都的貴船神社，距離京都市中心約一小時路程，是歷史悠久的貴船神社。神社有長長的石頭階梯，及紅色的長夜燈，是知名景點之一。下雪的場景更令人嘆為觀止，每年1、2月是積雪的日子，當地會舉行點燈活動，兩旁的長夜燈會散發出光芒，場景十分浪漫。

地址：京都府京都市左京区鞍馬貴船町180

交通方法：京都站搭乘烏丸線至國際會館站，轉搭「京都巴士52」至貴船口，再轉搭「京都巴士33」至貴船，徒步5分抵達貴船神社。所需時間為52分鐘。

6. 水杉林蔭大道

▲ 水杉林蔭大道。（圖片來源：官網）

水杉林蔭大道位於滋賀縣西北部的高島市，除左是欣賞紅葉的好地方之餘，踏入冬天後，在漫天雪風下，還會鋪一層層的白雪，2.4 km的道路兩旁還有500棵水杉樹，冬天的水杉樹會變成白色，一整條道路都是白茫茫的雪地，場景引人入勝。

地址：滋賀縣高島市MAKINO町蛭口～牧野

交通方法：搭乘電車及巴士前往：從JR「マキノ」站下車→搭乘站前的マキノ高原線「コミュニティ湖国バス」在「マキノピックランド」站下車即達。

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責任編緝：蕭雅文