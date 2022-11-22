【月經困擾】港女每月來經數次日耗10塊衞生巾　中醫列「崩漏」3大常見類型

▲ 港女每月來經數次，日耗10塊衞生巾！中醫列「崩漏」3大常見類型。

月經正常對女性而言非常重要，除了常見的經痛，還有包括周期、經期、經量都严重失常的「崩漏」病症，嚴重足以影響生育。

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注冊中醫師陳嬿珺分享案例，指有一名30歲女士在去年12月中求診。問診得知，患者月經週期混亂，一個月會來經數次，情況持續約3年。初期月經量多，每天約用10塊衞生巾，需吃止血藥緩解；其後變得量少，經期也不規則，經血點滴而下，次數頻密，甚至一個月内每日都有出血狀況。此外，患者下腹脹滿、手足冰冷、白帶較多，還常半夜驚醒，感疲倦、腰酸情況。

陳醫師診斷患者屬脾腎兩虛、濕困，是「崩漏」中的漏症。處方以脾腎雙補、養血、利水的中藥，患者服用1個月後，月經週期已趨正常，且白帶止、經血量變多，睡眠變好，代表身體陽氣充足，可排出子宮內的瘀阻。再兩個月後，月經已回復正常，無須回診。

「崩漏」屬兩種病症

陳醫師解釋，「崩漏」症其實是兩個不同的病症。「崩」意為：經期大量出血者，發病急驟，血暴下如注。「漏」意為：出血量少卻淋漓不絕，病勢緩。患者有機會兩個病症互相轉換。而崩漏的常見類型包括：

脾腎氣虛：手腳冰冷，乏力，腰酸，背痛，腸胃脹滿，腹痛不適等

下焦困濕：白帶較多，色白，下肢困重，小便較多，口不渴

肝鬱血瘀：舌質暗，兩脅脹滿，心情較差，喜歎息

暖宮食療

陳醫師向女士們推薦一款暖宮茶飲，補氣養血、養腎疏肝：

材料：桂圓6g、枸杞6g、玫瑰花3朵、黃芪2小片

做法：將所有材料放進杯內，加入400ml熱水，焗4分鐘

注：陰虛火旺，容易熱氣者慎服；或向中醫師查詢

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責任編輯：張沛